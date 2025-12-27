Μαρία Αντωνά: «Η συνύπαρξη του Γιώργου με τον Γρηγόρη στον τηλεμαραθώνιο ήταν πολύ ωραία»

Στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό σαββατοκύριακο» και τον Αρτ μίλησε η Μαρία Αντωνά, στα παρασκήνια του τηλεμαραθωνίου του ΑΝΤ1.

Η Μαρία Αντωνά απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την on air συνύπαρξη του Γιώργου Λιάγκα με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν πάρα πολύ όμορφη η έναρξη του τηλεμαραθωνίου, με την είσοδο του Γιώργου και η συνύπαρξη με τον Γρηγόρη ήταν πολύ ωραία. Είναι εδώ για έναν πολύ καλό σκοπό.

Δεν ήταν καθόλου σφιγμένος ο Γιώργος. Εγώ που τον ξέρω προσωπικά, είναι ο Γιώργος που είναι πάντα και ήταν και πολύ ωραία η συνύπαρξη μαζί με τον Γρηγόρη», είπε η Μαρία Αντωνά.