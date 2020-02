Νύφη μιας άλλης εποχής η αγαπημένη τραγουδίστια!

Μπορεί η Νατάσα Μποφίλιου να μη θέλησε να τη δούμε νύφη και επέλεξε να κρατήσει αυτή τη μοναδική στιγμή για τον εαυτό της, τον σύζυγο και τους φίλους της αλλά χθες ήταν πραγματικά σαν να βγήκε από παραμύθι στη σκηνή του «Yes i do»! To Yes I Do Catwalk,επέστρεψε για 5η χρονιά και πραγματοποιήθηκε, το βράδυ της Τρίτης, στο αθλητικό κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι. Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες και βίντεο, στο tlife.gr