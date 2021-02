Ντέμι Λοβάτο: Η υπερβολική δόση μου άφησε «εγκεφαλική βλάβη» – Έπαθα καρδιακή προσβολή (vid)

Πολύ κοντά στον θάνατο βρέθηκε η Ντέμι Λοβάτο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Η 28χρονη Αμερικανίδα ποπ σταρ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όταν βρέθηκε αναίσθητη στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Η Ντέμι Λοβάτο μιλά πρώτη φορά για την περιπέτεια που είχε τον Ιούλιο του 2018, σημειώνοντας ότι η υπερβολική δόση της έχει αφήσει «εγκεφαλική βλάβη». Η διάσημη τραγουδίστρια πήγε πρώτη φορά σε κέντρο αποτοξίνωσης στα 18 της έπειτα από μάχη με διπολική διαταραχή και ανορεξία ενώ υπήρξε θύμα bulling.

Όπως η ίδια αφηγείται την περιπέτειά της στη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ στο YouTube, «Dami Lovato: Dancing With The Devil», κατάφερε να παραμείνει νηφάλια για έξι χρόνια. «Έπαθα τρία εγκεφαλικά. Έπαθα καρδιακή προσβολή. Οι γιατροί μου είπαν ότι είχα πέντε με δέκα ακόμα λεπτά (ζωής)» λέει η Ντέμι Λοβάτο.

Σε συνέντευξή της στο Associated Press, η 28χρονη ποπ σταρ είπε ότι η υπερβολική δόση της έχει αφήσει «εγκεφαλική βλάβη», προσθέτοντας, πως ακόμα και σήμερα αντιμετωπίζει τις επιπτώσεις αυτού του περιστατικού. «Δεν οδηγώ γιατί έχω τυφλά σημεία στην όρασή μου. Για πολύ καιρό, δυσκολευόμουν να διαβάσω. Ήταν μεγάλη υπόθεση όταν μπόρεσα να διαβάσω ένα βιβλίο, κάτι που έγινε δύο μήνες αργότερα, επειδή η όρασή μου ήταν θολή».

