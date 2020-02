Είναι 77 χρονών, είναι ακμαιότατος, συνεχίζει να πρωταγωνιστεί σε ταινίες, έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον χώρο του κινηματογράφου και πρόσφατα έβρισε τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ, στην οποία παρευρέθηκε για την προώθηση της νέας του ταινίας, The Call of the Wild.

Ο λόγος για τον Χάρισον Φορντ, ο οποίος είναι αναμφισβήτητα ένας μύθος, καθώς έχει υποδυθεί 3 από τους πιο χαρακτηριστικούς ρόλους του παγκόσμιου σινεμά – Ιντιάνα Τζόουνς, Χαν Σόλο και Δρ. Ρίτσαρντ Κιμπλ.

Διαβάστε περισσότερα στo perpetual.gr.