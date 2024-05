Παντελής Τουτουντζής: Όταν ο αδελφός μου έμαθε πω είμαι γκέι – Στην Εβελίνα Παπούλια χρωστάω τα πάντα

Σε μία εκ βαθέων εξομολόγηση προχώρησε ο Παντελής Τουτουντζής. Στη συνέντευξή του ο επιτυχημένος make up artist και καθηγητής του «TV Queen» αναφέρθηκε από καρδιάς, μεταξύ άλλων, στην απόφαση να επικοινωνήσει σε νεαρή ηλικία τον σεξουαλικό προσανατολισμό στην οικογένειά του.

Στην αποκαλυπτική συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «ΟΚ!» ο σημαντικός make up artist, Παντελής Τουτουντζής εξομολογήθηκε για τα προσωπικά του βιώματα στη νεαρή ηλικία:

«Kάποια στιγμή τα ψυχοσωματικά μου κορυφώθηκαν. Το σύστημα μου πάλευε να μην κρύψω τον πραγματικό μου εαυτό. Αυτή ήταν η μεγάλη μου μάχη. Αποφάσισα να ζω με αλήθεια στη ζωή μου. Τότε μίλησα στον αδελφό μου, τον Θανάση, που είναι τέσσερα χρόνια μεγαλύτερος. Τον φωνάζουμε Νάσο, όπως και τον σύντροφό μου. Ήταν ο πρώτος που το έμαθε από την οικογένειά μας. Του μίλησα όταν τελείωνα το δημοτικό».

«Ο αδελφός μου, μόλις το άκουσε, με πήρε αγκαλιά και μου είπε: «Είμαι μαζί σου. Στους γονείς θα το πούμε μαζί. Και αν δεν σε αποδεχθούν, θα σε πάρω και θα φύγουμε. Θα δουλέψω εγώ για να μπορέσεις να κάνει ό,τι θέλεις». Και το εννοούσε. Τότε ένιωσα πρώτη φορά την καρδιά μου να μαλακώνει. Ήταν σαν να με πήρε κάποιος από τον πόλεμο, με έβαλε σε μια σκηνή και περιποιήθηκε τα τραύματά μου. Πριν από όλα αυτά, η καρδιά μου ήταν σαν πέτρα. Το είπε εκείνος στους γονείς μας την ώρα του φαγητού:

«Θέλουμε να σας πούμε κάτι, ο μικρός είναι γκέι».

Ο πατέρας μου, μόλις το άκουσε, ζήτησε λίγο χρόνο και βγήκε από το σπίτι. «Πού θα πάει; Τι θα κάνει;», αναρωτήθηκα».

«Αναλάμβανα μεγάλη ευθύνη που δεν αναλογούσε σε εκείνη την ηλικία. Τελικά επέστρεψε μετά από λίγο και το συζήτησαν με την μητέρα μου μόνοι τους. Τους βγάζω το καπέλο. Απευθύνθηκαν σε κοινωνική λειτουργό και ζήτησαν βοήθεια:

«Μπορώ να κάνω κάτι;», τη ρώτησε ο μπαμπάς μου. «Ναι, να τον αγαπάτε», του απάντησε. «Δεσμεύομαι ότι αυτό θα κάνω», είπε εκείνος. Δεν ήθελα να είμαι ένα παιδί που θα κρύβεται. Ένιωθα ότι αν δεν ξέρει η μάνα σου και ο πατέρας σου ποιος είσαι, που πας; Πως θα παλέψεις για όλα τα υπόλοιπα που έρχονται μετά από αυτό;», συμπλήρωσε ο Παντελής Τουτουντζής.

Η συμβολή της Εβελίνας Παπούλια στην καριέρα του

«Ήμουν ένα ψαρωμένο παιδί και επέλεξε τελικά να συνεχίσει με εμένα», αποκαλύπτει ο Παντελής Τουτουντζής, στη συνέχεια της συνέντευξής του, για τη γνωριμία του με την Εβελίνα Παπούλια.

Πιο συγκεκριμένα, ο επιτυχημένος make up artist και καθηγητής του «TV Queen» εξομολογήθηκε πως «όταν πρωτοήρθα από την Κρήτη στην Αθήνα, δεν ήξερα καν που βρίσκεται η Γλυφάδα. Ζούσα σε μία γκαρσονιέρα στο Παγκράτι, έχοντας ένα διπλό στρώμα και τα άκρως απαραίτητα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, που έφτιαχνα τη ζωή μου, εμφανίστηκε η Εβελίνα Παπούλια. Μου είχε πει μία κοπέλα από την εταιρεία στην οποία δούλευα να πάω σε ένα γύρισμα. Ήταν το pre-show για το «So you think you can dance» του MEGA, το 2007».

«Την έβαψα και όλοι της είπαν ότι είναι πολύ όμορφη. Εκείνη, ενώ είχε να διαλέξει από τόσους make up artists, επέλεξε τελικά να συνεχίσει με εμένα. Εγώ ήμουν ένα ψαρωμένο παιδί και διάβαζα στα περιοδικά για μένα που της είχα κάνει αυτό το υπέροχο μακιγιάζ. Στην Εβελίνα χρωστάω όλη μου την καριέρα. Με εμπιστεύτηκε».

«Μεγάλο δώρο αυτό που μου έκανε. Τότε είπα ότι αυτό ήταν ένα σημάδι δέσμευσης για μένα να δουλέψω πολύ σκληρά. Κι αυτό συνεχίζω να κάνω μέχρι σήμερα», συμπλήρωσε ο Παντελής Τουτουντζής στη νέα του συνέντευξη με αφορμή τη συμμετοχή στο ριάλιτι του OPEN.