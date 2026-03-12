Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Σελήνη βρίσκεται σε αρμονία με το ζώδιό σου και ενισχύει τη φυσικότητα στην έκφραση και στη συμπεριφορά σου. Συνδέεσαι βαθύτερα με την ανάγκη για χαρά, είτε αυτή προέρχεται από έναν στόχο είτε από μια σχέση.

Παρότι τα συναισθήματά σου είναι έντονα, δεν τα αποκαλύπτεις εύκολα, κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μικρές παρεξηγήσεις. Αργότερα, η επικοινωνία γίνεται πιο ζεστή και η διάθεσή σου πιο ανοιχτή.

Δίδυμοι: Σήμερα μπορεί να υπάρξει μια εσωτερική αμφιβολία σχετικά με το πόση οικειότητα θέλεις να επιτρέψεις σε κάποιον. Αν εστιάσεις σε όσα σε εκφράζουν πραγματικά, τα συναισθήματα θα ισορροπήσουν πιο εύκολα.

Η κοινωνική σου πλευρά αναζητά αρμονία, ενώ οι επαγγελματικές φιλοδοξίες παραμένουν έντονες. Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο δεν είναι πάντα εύκολη, όμως καθώς προχωρά η μέρα αυξάνεται η αισιοδοξία για το μέλλον.

Καρκίνος: Η Σελήνη φέρνει στο προσκήνιο τις σχέσεις και ενισχύει την ανάγκη να λειτουργήσουν αρμονικά. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να εμφανιστεί μια τάση ελέγχου ή ανησυχίας για τα αποτελέσματα.

Όταν χαλαρώσεις, θα μπορέσεις να απολαύσεις πιο αυθεντικά τα συναισθήματα που υπάρχουν. Παράλληλα, η ανάγκη για περιπέτεια και ελευθερία παραμένει ισχυρή. Η ισορροπία ανάμεσα στις ευθύνες και τον αυθορμητισμό γίνεται τελικά εφικτή.

Λέων: Η αρχή της ημέρας μπορεί να φέρει μια μικρή εσωτερική σύγκρουση ή αίσθηση μπλοκαρίσματος. Η απλοποίηση των καταστάσεων βοηθά ώστε να επανέλθει η παραγωγικότητα.

Συνήθως εκφράζεις ανοιχτά τα συναισθήματά σου, όμως αυτή την περίοδο κρατάς ορισμένες σκέψεις πιο προστατευμένες. Αυτό ίσως δημιουργήσει μικρές παρεξηγήσεις. Καθώς περνά η μέρα, αυξάνεται η αυτοπεποίθηση και δημιουργείται μια ισορροπία ανάμεσα στη δράση και τη σταθερότητα.

Παρθένος: Η ανάγκη για ισορροπία και δικαιοσύνη στις σχέσεις είναι έντονη, όμως ταυτόχρονα σε απασχολεί και το βάθος μιας σύνδεσης. Σήμερα αυτή η διαφορά γίνεται πιο εμφανής.

Η Σελήνη ενεργοποιεί την ανάγκη για χαρά, δημιουργικότητα και ψυχαγωγία. Η ζεστασιά με την οποία αντιμετωπίζεις τους άλλους φέρνει θετικές ανταποκρίσεις. Καθώς προχωρά η μέρα, οι σκέψεις για προσωπική εξέλιξη και αυτοβελτίωση γίνονται πιο έντονες.

