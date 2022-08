Το ζευγάρι, η ιστορία του οποίου μετράει πλέον δύο δεκαετίες, γιορτάζει το γάμο του με ένα τριήμερο γλέντι με λαμπερούς καλεσμένους και φυσικά με κόστος πολλών μηδενικών…

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεk παντρεύτηκαν ξανά, το βράδυ του Σαββάτου, αυτή τη φορά με θρησκευτικό γάμο.

Το μυστήριο έγινε στο κτήμα του ηθοποιού στην Τζώρτζια, λίγες εβδομάδες μετά τον πολιτικό γάμο τους στο Λας Βέγκας.

Τα social media κατακλύζονται από εικόνες και αναρτήσεις για το λαμπερό γάμο.

Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι έφτασε στον χώρο της γαμήλιας δεξίωσης με βάρκα και στη συνέχεια χαιρέτησε τους λαμπερούς καλεσμένους του.

This is all they wanted 20 years ago 😭 now they have it 🤍#Bennifer #BenAffleck #JenniferLopez pic.twitter.com/FxhuEYXC9m — Ben’s plaid shirt 👕 (@BensShirt) August 21, 2022

See Jennifer Lopez’s extravagant wedding dress from second Ben Affleck ceremony https://t.co/Ft5OjxYPeH pic.twitter.com/qCuMBcH5js — Page Six (@PageSix) August 21, 2022