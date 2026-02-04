Lifestyle

Βίκυ Σταυροπούλου: «Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα τον Άγιο Βαλεντίνο»

«Η Δανάη Μπάρκα μου κάνει κριτική και είναι και αυστηρή», είπε για την κόρη της
Βίκυ Σταυροπούλου
H Βίκυ Σταυροπούλου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Η Βίκυ Σταυροπούλου μίλησε για την προσωπική της ζωή, αποφεύγοντας ωστόσο να πει συγκεκριμένα πράγματα. 

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε με την κόρη της, Δανάη Μπάρκα, στα Cyprus Eating Awards, στην Κύπρο και μίλησε στην κάμερα του Sigma TV. Μάλιστα, όταν τη ρώτησαν αν είναι ερωτευμένη, η Βίκυ Σταυροπούλου, απάντησε με τον δικό της αφοπλιστικό τρόπο. 

«Εγώ γιορτάζω κάθε μέρα τον Άγιο Βαλεντίνο. Δεν πρέπει να βλέπεις εκπομπές που λένε τέτοια πράγματα. Εσύ πώς με βλέπεις βρε πουλάκι μου; Ανανεωμένη, όχι ερωτευμένη», είπε χαρακτηριστικά, με αφορμή ένα σχόλιο που είχε κάνει ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Δεν είμαι άνθρωπος που θέλω να με ακούει το παιδί μου ή να του δίνω συμβουλές. Θέλω να είμαι ένα φωτεινό παράδειγμα για εκείνη και μόνο έτσι νομίζω καλυτερεύουν τα παιδιά μας», δήλωσε ακόμα η Βίκυ Σταυροπούλου. 

«Γιατί το να τους λέμε και να τους κουνάμε το χέρι δεν είναι αποτελεσματικό.

Εκείνη μου κάνει φυσικά κριτική και είναι και αυστηρή στην κριτική της και επειδή εμπιστεύομαι πάρα πολύ τη θεατρική της αντίληψη, την ακούω κιόλας», ανέφερε ακόμα για την κόρη της, Δανάη Μπάρκα. 

Lifestyle
