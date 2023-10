Ο θρυλικός Βρετανός συγγραφέας Τζον Λε Καρέ, γνωστός για τον ιδιαίτερο τρόπο γραφής του και για την ρεαλιστική συγγραφική απόδοση της κατασκοπίας, έχει γράχι τη δική του ιστορία.

Ο Τζον Λε Καρέ γεννήθηκε στις 19 Οκτωβρίου 1931 ως Ντέιβιντ Τζον Μουρ Κόρνουελ στο χωριό Πουλ της Αγγλίας.

Ο πατέρας του, Ρίτσαρντ, ήταν απατεώνας και οι ενέργειες του οδηγούσαν την οικογένεια σε περιόδους πλούτου ή έντονης φτώχειας. O Λε Καρέ ήταν μόλις 2 ετών όταν ο πατέρας του φυλακίστηκε για απάτη και 5 όταν η μητέρα του εγκατέλειψε την οικογένεια.

To μεγαλύτερο μέρος της εφηβικής του ηλικίας το πέρασε σε οικοτροφεία, στα οποία είχε υποστεί ξυλοδαρμούς από τα μέλη τους. Στα 16 του αφήνει την Αγγλία και πηγαίνει στην Ελβετία όπου ξεκινά τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο της Βέρνης.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Βέρνη κέντρισε το ενδιαφέρον ένος Βρετανού πράκτορα. Εν τέλει εργάστηκε για την MI6 ως ανακρίτης αποστατών από το Ανατολικό μπλοκ.

Το 1952 φοιτά στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και παραμένει ενεργός ως κατάσκοπος. Αποφοιτά με άριστα από το Κολέγιο Λίνκολν της Οξφόρδης το 1956 και ξεκίνησε να διδάσκει γαλλικά και γερμανικά προτού επιτρέψει στην MI5 το 1958 και έπειτα στην MI6 τo 1960.

“Η Τελευταία Κλήση” δημιούργησε τον πιο διάσημο πράκτορα του Λε Καρέ, τον λογοτεχνικό χαρακτήρα του Τζόρτζ Σμάιλι. Aυτό το έργο απότελεσε και το ντεμπούτο για το λογοτεχνικό του ψευδώνυμο, το οποίο έμμεσα του επέβαλε η MI6.

H έκρηξη στην καριέρα του έγινε με το μυθιστόρημα “Ο Κατάσκοπος που Γύρισε από το Κρύο” (1963), το οποίο μεταφέρθηκε και στην μεγάλη οθόνη το 1965 με τον Ρίτσαρντ Μπάρτον να αναλαμβάνει τον πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η μεγάλη επιτυχία οδήγησε τον Λε Καρέ να αποσυρθεί τον κατασκοπικό του ρόλο και να συνεχίσει την συγγραφή βιβλίων τα οποία μεταφέρθηκαν με μεγάλη επιτυχία στον κινηματρογράφο και την τηλεόραση.

Δείτε 5 από τις καλύτερες μεταφορές μυθιστορημάτων του Λε Καρέ σε σινεμά και τηλεόραση.

1. The Spy That Came In From the Cold (1965)

Σε σκηνοθεσία του Μάρτιν Ριτ, το “The Spy That Came In From the Cold” είναι μια εξαιρετική προσέγγιση του μυθιστορήματος του Τζον Λε Καρέ, όπου θίγεται η αντι-ηρωϊκή πλευρά του επαγγέλματος του κατασκόπου. Όσονα αφορά την υπόθεση, ένας Βρετανός κατάσκοπος που θέλει να αποσυρθεί από την υπηρεσία, αναλαμβάνει μια τελευταία αποστολή: να παρεισφρήσει στο Ανατολικό Βερολίνο και να ξεσκεπάσει έναν διπλό κατάσκοπο. Ένας από τους καλύτερους ρόλους του Ρίτσαρντ Μπάρτον.

2. Tinker Tailor Soldier Spy (2011)

Το Tinker Tailor Soldier Spy, το οποίο κυκλοφόρησε στην Ελλάδα με τον τίτλο “Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι” είναι βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Λε Καρέ που κυκλοφόρησε το 1974. Η ταινία, σε σκηνοθεσία Τόμας Άλφρεντσον και σε σενάριο των Μπρίτζετ Ο’ Κόνορ και Πίτερ Στρόγκαν, διαδραματίζεται στο Λονδίνο στις αρχές της δεκαετίας του ’70 και η ιστορία ακολουθεί το κυνήγι ενός Ρώσου διπλού κατασκόπου, ο οποίος έχει εισχωρήσει στα υψηλά κλιμάκια της Βρετανικής μυστικής υπηρεσίας.Πρωταγωνιστούν οι Γκάρι Όλντμαν (υποψήφιος για Όσκαρ Ά Ανδρικού Ρόλου), Κόλιν Φερθ, Τομ Χάρντι, Τζον Χαρτ, Τόμπι Τζόουνς, Μαρκ Στρονγκ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς και Κιάραν Χιντς.

3. The Constant Gardener (2005)

Το The Constant Gardene είναι ταινία του 2005 σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Μεϊρέγιες και βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Λε Καρέ. Όοσν αφορά την πλοκή, η Τέσα, οικολόγος ακτιβίστρια και σύζυγος ενός φιλήσυχου Βρετανού διπλωμάτη στο Ναϊρόμπι, βρίσκεται δολοφονημένη μαζί με έναν Αφρικανό γιατρό. Ο σύζυγός της Τζάστιν (Ρέιφ Φάινς) -προς έκπληξη όλων- ξεκινά μια προσωπική οδύσσεια για να αποκαλύψει την αλήθεια γύρω από το θάνατο της γυναίκας του, κάτι που τον οδηγεί σε επικίνδυνες αποκαλύψεις για τη δραστηριότητα των φαρμακοβιομηχανιών στη Μαύρη Ήπειρο.

Στα 78α βραβεία Όσκαρ έλαβε υποψηφιότητα σε τέσσερις κατηγορίες: διασκευασμένου σεναρίου (Τζέφρι Κέιν), μοντάζ, πρωτότυπης μουσικής και Β’ γυναικείου ρόλου (Ρέιτσελ Βάις) και κέρδισε στην τελευταία.

4. The Night Manager (2016)

Το “The Night Manager” είναι η πολυβραβευμένη mini σειρά 6 επεισοδίων παραγωγής BBC και βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του Τζον Λε Καρέ που εκδόθηκε το 1993 και ήταν το πρώτο έργο του μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και τη συνακόλουθη λήξη του Ψυχρού Πολέμου.

Όσον αφορά την υπόθεση, ο πρώην Βρετανός στρατιώτης και νυν μάνατζερ ξενοδοχείου Τζόναθαν Πάιν (Τομ Χίντλστοουν) ξεκινά να δουλεύει ως κατάσκοπος στην υπηρεσία της Άντζελα Μπερ (Ολίβια Κόλμαν) για να εντοπίσει τη σχέση μελών της βρετανικής MI6 και κυβέρνησης με το παρόνομο εμπόριο όπλων. Πρέπει να εισχωρήσει έτσι στον κύκλο του ζάμπλουτου Ρίτσαρντ Ρόπερ (Χιου Λόρι), και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του. Το μυθιστόρημα προοριζόταν να γίνει ταινία, αλλά τελικά κανείς δεν μπορούσε να χωρέσει τη δράση σε δύο ώρες.

Το “The Night Manager”, το οποίο είναι μία από τις πιο ακριβές παραγωγές του αγγλικού τηλεοπτικού δικτύου ( με προϋπολογισμό σχεδόν 26 εκατ. ευρώ), έχει κερδίσει ήδη 7 βραβεία, ανάμεσά τους 3 Χρυσές Σφαίρες και 2 Emmy, ενώ μετρά κι άλλες 35 υποψηφιότητες.

5. The Little Drummer Girl (2018)

Μίνι σειρά παραγωγής του BBC, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Τζον Λε Καρέ. Στα τέλη του 1970 ένας ισραηλινός πράκτορας προσεγγίζει την ανερχόμενη νεαρή ηθοποιό Τσάρλι, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στην Ελλάδα και την εμπλέκει σε μια επικίνδυνη υπόθεση κατασκοπείας με απρόβλεπτες εξελίξεις.

Στη σειρά πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος με Χρυσή Σφαίρα και Emmy Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (“Big Little Lies”, “True Blood»”), ο διπλά υποψήφιος για Όσκαρ Μάικλ Σάνον («”Η Μορφή του Νερού”, “Νυκτόβια Πλάσματα”) και η Φλόρενς Πιού (“Lady Macbeth”).