Πρώτη τηλεοπτική προβολή στην Cosmote TV για τις βραβευμένες ταινίες «Tori and Lokita», «The Novelist’s Film», «1976» και «Rabiye Kurnaz Vs George W. Bush» και αφιέρωμα στην τριλογία του «Godfather» και τον Έλβις Πρίσλεϊ.

Το καλοκαίρι συνεχίζεται στην COSMOTE TV με την πρεμιέρα του 6ου μέρους του δημοφιλούς franchise τρόμου «Scream», «ScreamVI» με τους Μελίσα Μπαρέρα, Τζένα Ορτέγκα και Κόρτνεϊ Κοξ.

Η ταινία θα κάνει Α΄ τηλεοπτική προβολή στην Ελλάδα, αποκλειστικά μέσω της COSMOTE TV, την Κυριακή 27/8 (21.00, COSMOTE CINEMA 1HD), μεταφέροντας την αιμοσταγή δράση στη Νέα Υόρκη. Εκεί βρίσκονται και οι επιζώντες του μακελειού στο Γούντσμπορο, δίχως να γνωρίζουν ότι στα χνάρια τους είναι ο «Γκοστφέις», πιο αδίστακτος από ποτέ.

Κινηματογραφικές πρεμιέρες με «άρωμα» φεστιβάλ

Τον Αύγουστο στην COSMOTE TV, ξεχωρίζουν, επίσης, 4 πρεμιέρες ταινιών που βραβεύτηκαν σε μεγάλα ευρωπαϊκά φεστιβάλ.

Την Πέμπτη 10/8 στις 22.00 (COSMOTE CINEMA 2HD), οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν το βραβευμένο στις Κάννες δράμα, «Tori and Lokita», των αδερφών Νταρντέν. Η ταινία ξετυλίγει την ιστορία δύο νεαρών μεταναστών που φτάνουν στο Βέλγιο και καταλήγουν σε μια δομή ασυνόδευτων προσφύγων.

Ενώ είναι παγιδευμένοι από λαθρέμπορους, πρέπει παράλληλα να πείσουν τις αρχές πως είναι αδέλφια, προκειμένου να αποφύγουν την απέλαση. Το σινεφίλ «The Novelist’s Film», του Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Χονγκ Σανγκ-σου (Η επόμενη μέρα μιας σχέσης, Η γυναίκα που έφυγε), που βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Βερολίνου, παρουσιάζει την αναζήτηση μιας περιπλανώμενης συγγραφέως μέχρι να βγει από το δημιουργικό της αδιέξοδο (Τετάρτη 16/8, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Το πολιτικό θρίλερ «1976» θα μεταφέρει τους τηλεθεατές στη Χιλή, την περίοδο της δικτατορίας του Πινοσέτ, για να δώσει ζωή σε αναμνήσεις από μια χώρα σε κλοιό τρόμου, αλλά και σε ιστορίες γυναικών που άλλαξαν την Ιστορία. Η ταινία έλαβε βραβείο σκηνοθεσίας στο 28ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, «Νύχτες Πρεμιέρας», ενώ διακρίθηκε και στα κινηματογραφικά φεστιβάλ του Λονδίνου και του Τόκιο (Τετάρτη 23/8, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD).

Την Τετάρτη 30/8 (22.00, COSMOTE CINEMA2HD), το βραβευμένο στο Βερολίνο ντοκιμαντέρ, «Rabiye Kurnaz Vs George W. Bush» θα παρουσιάσει την αληθινή ιστορία της Ραμπιγιέ, μιας γυναίκας με καταγωγή από την Τουρκία που τα έβαλε με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, όταν ανακάλυψε ότι ο γιος της βρισκόταν υπό κράτηση στο Πακιστάν από την κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους.

Στην τηλεοπτική ατζέντα του Αυγούστου ξεχωρίζουν, επίσης, το ντοκιμαντέρ «On The Line: The Richard Williams Story», στο οποίο ο Ρίτσαρντ Ουίλιαμς, πατέρας και προπονητής των θρύλων του τένις Βένους και Σερίνα Ουίλιαμς, εξιστορεί το ταξίδι της οικογένειας τους, από τη φτώχεια και τους δρόμους της Λουιζιάνα, μέχρι τα γήπεδα του Γουίμπλεντον (Παρασκευή 25/8, 22.00, COSMOTE CINEMA 2HD) και οι ταινίες κινουμένων σχεδίων «Η Μικρή Πυροσβέστης» (Σάββατο 19/8, 19.00, COSMOTE CINEMA 1HD) και «Paws Of Fury: The Legend Of Hank» (Σάββατο 26/8, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Αφιέρωμα στον «Νονό» και τον «Βασιλιά του Ροκ εν Ρολ»

Τον Αύγουστο, οι συνδρομητές της COSMOTE TV δίνουν «ραντεβού» και με την τριλογία-φαινόμενο των 9 βραβείων Όσκαρ, «The Godfather». Τα 3 μέρη του «Νονού» σε σκηνοθεσία Φράνσις Φορντ Κόπολα θα προβληθούν τις 3 πρώτες Κυριακές του μήνα (6,13 & 20/8) στις 22.00, στο COSMOTE CINEMA 2HD.

Εκτός από τον «Νονό», το κινηματογραφικό «μενού» περιλαμβάνει ένα γεμάτο αφιέρωμα στον Έλβις Πρίσλεϊ, μέσα από ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο «Βασιλιάς του Ροκ εν Ρολ» (G.I. Blues, Blue Hawai, Girls! Girls! Girls!, Fun In Acapulco). Οι ταινίες θα προβάλλονται κάθε Τρίτη στις 22.00 στο COSMOTE CINEMA 2HD.

Κάθε ταινία, αμέσως μετά την προβολή της στα κανάλια (COSMOTE CINEMA 1HD, COSMOTE CINEMA 2HD), θα είναι διαθέσιμη για θέαση οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή στον δωρεάν on demand κατάλογο της COSMOTE TV.