Eurovision 2025: Απολαυστικά σχόλια στο X για τις εμφανίσεις στον τελικό

Βραδιά μεγάλου τελικού της Eurovision το Σάββατο (17/5/25) και οι χρήστες του X δε θα μπορούσαν να μείνουν ασυγκίνητοι από τα όσα συνέβαιναν στην σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε ο τελικός της Eurovision τα πληκτρολόγια πήραν «φωτιά», με τους χρήστες να σχολιάζουν τα τραγούδια και κυρίως βέβαια, τους συμμετέχοντες που εμφανίζονταν ο ένας μετά τον άλλο.

«Τη βραδιά της Eurovision: Η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος, μέσα από μια φωτογραφία».

All you need to know about Eurovision in one pic. pic.twitter.com/fjGsj6CY1H — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) May 17, 2025

Ο τραγουδιστής της Λιθουανίας, θύμισε στους χρήστες τη Θλίψη από τα «Μυαλά που κουβαλάς»

Ενώ οι τραγουδίστριες από την Μ. Βρετανία, θύμισαν τις πριγκίπισσες της Disney:

Η Klavdia συγκίνησε με την ερμηνεία της τους χρήστες τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας:

This song gives me goosebumps and her voice is pure magic

Vote for Greece #17 #eurovisiongr #eurovision2025 #Eurovision

pic.twitter.com/ni5TirMAkP — sia (@kordelaaa) May 17, 2025

«Δεν υπάρχει άλλη συμμετοχή σαν της Ελλάδας αυτή τη χρονιά στον διαγωνισμό. Αγαπώ τον τρόπο που η Klavdia μας παίρνει μαζί της σε ένα ταξίδι μέσα από την ερμηνείας της και τραγουδάει με πάθος από τα βάθη της καρδιάς της»

There is no entry like Greece at this years contest. I love how Klavdia takes us on a journey throughout her performance and sings the whole song passionately from the bottom of her heart.



Well done, Greece! #Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 pic.twitter.com/21gkb3d503 — Kero (@Krm_H67) May 17, 2025

Τη δική του «σφραγίδα» στη φετινή Eurovision άφησε και η συμμετοχή της Εσθονίας με το «Εspresso macchiato».

«Αυτός ο χορός θα μείνει στην ιστορία της Eurovision. Πώς μπορεί και το κάνει αυτό; Μας υπνωτίζει»…

This dance will go down as one of the most iconic dances in Eurovision history. Seriously, how is he able to do that? It‘s hypnotizing.#Eurovision #Eurovision2025 #ESC2025 #Estonia pic.twitter.com/aRfRDPrZIB — Kero (@Krm_H67) May 17, 2025

Η συμμετοχή της Μάλτας, σε πολλούς θύμισε πάπια, σε κάποιους άλλους παγόνι.

Από τα σχόλια δεν ξέφυγαν και οι παρουσιάστριες της βραδιάς.

… αλλά και το Nemo που η δεύτερη εμφάνισή του στον τελικό, θύμισε κάτι από… Dua Lipa σε χρήστες του «Χ».

when you order it online vs when it arrives #Eurovision pic.twitter.com/t04G0DIwGZ — łuke (@lipaxagb) May 17, 2025

Με τα πιο ευφάνταστα σχόλια, οι χρήστες του X έδωσαν για ακόμη μια φορά το στίγμα τους με χιούμορ, για τον μουσικό διαγωνισμό.