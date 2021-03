Netflix: 9+1 ταινίες και σειρές που θα σας καθηλώσουν τον Μάρτιο

Σειρές, ταινίες και ντοκιμαντέρ για να “λιώσετε” τον Μάρτιο πάνω από το Netflix.

Τον Φεβρουάριο είχαμε την ευκαιρία να δούμε σπουδαίες ταινίες και σειρές παραγωγής του Netflix, και όπως φαίνεται ο Μάρτιος δεν θα διαφέρει και πολύ, καθώς ο γίγαντας συνεχούς ροής ανακοίνωσε το νέο περιεχόμενο που θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι συνδρομητές του στην Ελλάδα τον τρίτο μήνα του έτους, στο οποίο περιλαμβάνονται αρκετές σειρές, ταινίες και φυσικά ντοκιμαντέρ.

Από τις σειρές ξεχωρίζει το “Sky Rojo” από τον ταλαντούχο και υπερδραστήριο Alex Pina, δημιουργό του La Casa De Papel, στο οποίο τρεις γυναίκες έχουν δραπετεύσει και αναζητούν την ελευθερία, ενώ κυνηγούνται από τον Romeo, τον προαγωγό τους από το Las Novias Club. Όσον αφορά τις ταινίες σημειώστε να δείτε το “Ρόδο της Βομβάης” την βραβευμένη ινδική ταινία κινουμένων σχεδίων που επιλέχτηκε από τα διεθνή φεστιβάλ του Τορόντο και της Φλωρεντίας.

Δείτε 10 από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινόιες και σειρές που έρχονται τον Μάρτιο στο Netflix.

Biggie: I Got a Story to Tell

Στον απόηχο της εμβληματικής εισόδου του Notorious B.I.G. στο Rock and Roll Hall of Fame και εν όψει της ημερομηνίας που θα γιόρταζε τα 50ά γενέθλιά του, το “Biggie: I Got A Story To Tell” προσφέρει μια νέα ματιά για έναν από τους καλύτερους και με τη μεγαλύτερη επιρροή ράπερ όλων των εποχών, από εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα.

Σε συνεργασία με το ίδρυμα του Μπίγκι, το I Got A Story To Tell αποτελεί μια προσωπική μαρτυρία για τον άνθρωπο που βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορίας της ραπ για περισσότερα από είκοσι χρόνια, εξαιτίας της γρήγορης ανόδου και του τραγικού του τέλους. Σε σκηνοθεσία του Έμετ Μαλόι, αυτό το τρυφερό ντοκιμαντέρ παρουσιάζει σπάνιο υλικό που κινηματογραφήθηκε από τον καλύτερο φίλο του, τον Ντέιμιον “D-Roc” Μπάτλερ, και νέες συνεντεύξεις με τους πιο στενούς φίλους και την οικογένειά του που φανερώνουν μια άγνωστη για τον κόσμο πλευρά του Κρίστοφερ Γουάλας. Η παραγωγή του I Got A Story To Tell έγινε από τους Σον Κομπς, Βολέτα Γουάλας, Μαρκ Πιτς, Στάνλεϊ Μπάχταλ, Έμετ και Μπρένταν Μαλόι.

Moxie: Κορίτσια με Τσαγανό

Η Βίβιαν (Χάντλι Ρόμπινσον), μια φαινομενικά ντροπαλή 16χρονη, προτιμούσε πάντα να κρατάει σκυμμένο το κεφάλι και να περνάει απαρατήρητη. Αλλά όταν η άφιξη μιας νέας μαθήτριας (Αλίσια Πασκουάλ-Πένια) την αναγκάζει να εξετάσει την ανεξέλεγκτη συμπεριφορά των συμμαθητών της που ταράζουν το σχολείο, η Βίβιαν συνειδητοποιεί ότι βαρέθηκε πια. Αντλώντας έμπνευση από το επαναστατικό παρελθόν της μητέρας της (Έιμι Πέλερ), η Βίβιαν δημοσιεύει ανώνυμα ένα εναλλακτικό περιοδικό που λέγεται Moxie, για να ξεσκεπάσει την προκατάληψη και την αδικία στο σχολείο της, ξεκινώντας απροσδόκητα ένα κίνημα.

Τώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επανάστασης, η Βίβιαν ξεκινάει να κάνει νέες φιλίες με άλλες νεαρές κοπέλες και συμμάχους, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα σε κλίκες και ομάδες, καθώς μαθαίνουν να διαχειρίζονται παρέα τις καλές και κακές στιγμές του σχολείου. Σε σκηνοθεσία της Έιμι Πέλερ και βασισμένο στο μυθιστόρημα της Τζένιφερ Ματιού, στο “Moxie: Κορίτσια με Τσαγανό” πρωταγωνιστούν επίσης οι Λόρεν Τσάι, Πάτρικ Σβαρτζενέγκερ, Νίκο Χιράγκα, Σίντεϊ Παρκ, Τζόζεφιν Λάνγκφορντ, Κλαρκ Γκρεγκ, Τζόσι Τότα, Αντζέλικα Ουάσινγκτον, Τσάρλι Χολ, Σαμπρίνα Χάσκετ, Άικ Μπάρινχολτζ και Μάρσια Γκέι Χάρντεν.

Η Φρουρός

Μια Γαλλίδα στρατιωτίνα, που επαναπατρίστηκε μετά από μια τραυματική αποστολή, χρησιμοποιεί τις φονικές της δεξιότητες για να βρει αυτόν που επιτέθηκε στην αδερφή της.

Dealer

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 10 Μαρτίου 2021

Ο Φρανκ, ένας σκηνοθέτης μουσικών βίντεο, διεισδύει σε μια σκληρή γειτονιά στον Νότο της Γαλλίας για να κινηματογραφήσει τον Τόνι, έναν χαρισματικό αλλά απρόβλεπτο αρχηγό μιας συμμορίας ναρκωτικών που θέλει να μπει στη μουσική σκηνή της ραπ. Χρησιμοποιώντας την κάμερά του για να αποκαλύψει το κρυφό, πραγματικό πρόσωπο του εμπορίου ναρκωτικών, ο Φρανκ θα παγιδευτεί σε έναν αιματηρό πόλεμο μεταξύ συμμοριών. Ένα γρήγορο θρίλερ με αμοντάριστο υλικό.

Τελευταία Ευκαιρία: Μπάσκετ

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 10 Μαρτίου 2021

Από τον Γκρεγκ Ουάιτλι (Τσιρλίντερς) και την ομάδα πίσω από το βραβευμένο με Emmy “Τελευταία Ευκαιρία”, έρχεται το “Τελευταία Ευκαιρία: Μπάσκετ”, μια ειλικρινής, ρεαλιστική ματιά στον κόσμο του μπάσκετ των κοινοτικών κολεγίων. Στα οκτώ επεισόδια της σειράς, οι θεατές ακολουθούν την ομάδα μπάσκετ Χάσκι του Κολεγίου Ιστ Λος Άντζελες (ELAC) στη δύσκολη πορεία τους μέχρι τη μνημειώδη κατάκτηση του πρωταθλήματος μπάσκετ στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Υπό την καθοδήγηση του βασικού προπονητή Τζον Μόζλι, η ομάδα του ELAC αποτελείται από πρώην παίκτες της Α’ Κατηγορίας και δυναμικούς αθλητές που προσπαθούν να κερδίσουν μια τελευταία ευκαιρία, για να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους: να παίξουν στις ανώτερες κατηγορίες. Η ομάδα, όμως, δοκιμάζεται, καθώς οι παίκτες πολεμούν με αντιξοότητες, εσωτερικούς δαίμονες και συναισθήματα εντός και εκτός γηπέδου.

Γάμος ή Δάνειο

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 10 Μαρτίου 2021

Παντρεμένοι ή ανύπαντροι, σίγουρα όλοι το έχουμε ακούσει. “Θα αγόραζες σπίτι με τόσα που έδωσες για τον γάμο!”. Αλλά το έχετε όντως σκεφτεί σοβαρά; Η διοργανώτρια γάμων από το Νάσβιλ Σάρα Μίλερ και η μεσίτρια Νικόλ Χολμς είναι εδώ για να βοηθήσουν μερικά ζευγάρια να πάρουν αυτήν την απόφαση. Η Σάρα, μια αθεράπευτα ρομαντική που δεν σκέφτηκε τα χρήματα όταν διοργάνωνε τον δικό της γάμο, έχει προφανώς την ίδια λογική με πολλές νύφες και γαμπρούς… η μέρα του γάμου σου είναι η πιο σημαντική και η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου και οι αναμνήσεις από αυτήν είναι ανεκτίμητες.

Αλλά αν ρωτήσει κανείς τη δύο φορές διαζευγμένη Νικόλ, εάν κάτι δεν αποφέρει κέρδος, τότε δεν έχει νόημα! Η Νικόλ είναι της άποψης ότι τα κλειδιά ενός ολοκαίνουργιου σπιτιού είναι η πιο ρομαντική (και πρακτική!) απόφαση που μπορεί να πάρει ένα ζευγάρι. Η Σάρα και η Νικόλ έρχονται οπλισμένες με τα δυνατά τους επιχειρήματα και τις καλύτερες στρατηγικές πωλήσεων, για να πάρουν τα φρεσκοαρραβωνιασμένα ζευγάρια με το μέρος τους.

Χάρτινες Ζωές

Η ταινία κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 12 Μαρτίου 2021

Με πρωταγωνιστές τον Τσαγατάι Ουλουσόι και τον Εμίρ Αλί Ντογκρούλ, την ταινία σκηνοθετεί ο ταλαντούχος Τζαν Ουλκάι και την παραγωγή υπογράφει η OGM Pictures. Το σενάριο έγραψε ο Ερτζάν Μεχμέτ Έρντεμ. Βρισκόμαστε σε μια εξαθλιωμένη, παλιά γειτονιά στην Κωνσταντινούπολη που έχει πληγεί βάναυσα από τη μετανάστευση… Ο Μεχμέτ είναι ο αγαπημένος γείτονας που διευθύνει την αποθήκη στερεών αποβλήτων και βοηθά όλους όσοι έχουν ανάγκη – ιδίως άστεγα παιδιά και εφήβους όπως ήταν και ο ίδιος κάποτε. Ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του Μεχμέτ είναι ο Ταχσίν που εδώ και πολύ καιρό βοηθά εκείνον και όσους έχουν ανάγκη. Μια μέρα, ο Μεχμέτ γνωρίζει ένα οκτάχρονο αγόρι που εμφανίζεται ξαφνικά μες στα σκουπίδια του καλύτερού του φίλου Γκονζάλες. Ο Μεχμέτ νιώθει ξαφνικά την ανάγκη να ξανασμίξει το αγόρι με τους γονείς του, χωρίς όμως να συνειδητοποιεί ότι δένεται με το οκτάχρονο παιδί.

The One

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 12 Μαρτίου 2021

Βασισμένο σε βιβλίο του Τζον Μαρς, αυτό το δράμα ασχολείται με ένα ξεχωριστό θέμα: Πώς θα ήταν αν μπορούσαμε να βρούμε το άλλο μας μισό μέσω αντιστοιχίας DNA; Το “The One” τοποθετείται στο κοντινό μέλλον, σε έναν κόσμο όπου ένα τεστ DNA μπορεί να εντοπίσει το άλλο σας μισό: το άτομο εκείνο που είστε γενετικά προδιατεθειμένοι να ερωτευτείτε παθιασμένα. Ανεξάρτητα από το πόσο καλή είναι μια σχέση, ποιος από εμάς μπορεί να πει ειλικρινά ότι δεν έχει αναρωτηθεί εάν υπάρχει κάποιος καλύτερος εκεί έξω; Τι θα γινόταν αν χρειαζόταν μόνο ένα δείγμα μαλλιών για να βρεθεί; Η ιδέα είναι απλή, αλλά οι συνέπειες είναι συνταρακτικές. Δεν θα σκεφτούμε ποτέ ξανά την αγάπη και τις σχέσεις με τον ίδιο τρόπο.

Sky Rojo

Η σεζόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 19 Μαρτίου 2021

Από τους δημιουργούς της “Τέλειας Ληστείας” έρχεται αυτή η νέα σειρά καταιγιστικής δράσης με μαύρο χιούμορ και στιγμές αδρεναλίνης. Η Κοράλ, η Γουέντι και η Τζίνα βγαίνουν στον δρόμο με προορισμό την ελευθερία, ενώ τις καταδιώκει ο Μοϊσές και ο Κρίστιαν, οι άντρες του νταβατζή και ιδιοκτήτη του Club Las Novias Ρομέο. Μαζί, τα κορίτσια ξεκινούν έναν ξέφρενο αγώνα δρόμου στον οποίο θα ‘ρθουν αντιμέτωπες με κινδύνους κάθε είδους. Το μόνο σχέδιό τους: να παραμείνουν ζωντανές για ακόμα πέντε λεπτά

Formula 1: Οδηγός… Επιβίωσης

Η σεζόν 3 κυκλοφορεί στην Ελλάδα στις 19 Μαρτίου 2021

Στην πιο δραματική σεζόν έως και σήμερα, οι φαν θα μεταφερθούν για ακόμη μία φορά στο παρασκήνιο και θα βιώσουν από πρώτο χέρι πώς οι οδηγοί και οι ομάδες δίνουν μάχη για τη νίκη κατά τη διάρκεια μιας μοναδικής χρονιάς. Οι φαν θα μπορέσουν για πρώτη φορά να δουν τι συμβαίνει στο παρασκήνιο της σεζόν του 2020, η οποία έκανε μια δραματική παύση στην Αυστραλία λόγω της πανδημίας COVID-19 και ξεκίνησε ξανά, με πάθος, στην Αυστραλία αργότερα μέσα στο έτος. Έντονες αναμετρήσεις, φοβεροί αντίπαλοι, απροσδόκητες νίκες και το απίστευτο έβδομο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Λιούις Χάμιλτον εγγυώνται ότι θα δείτε μία από τις πιο καταιγιστικές σειρές όλων των εποχών.