Η Μπέττυ Μαγγίρα ευχαριστεί από καρδιάς όσους τη βοήθησαν να γελά κάθε μέρα – «My team»

Συγκινεί η Μπέττυ Μαγγίρα με ανάρτησή της στο Instagram. Μπορεί η εκπομπή να έχει ολοκληρωθεί, αλλά εκείνη δεν ξεχνά τους συνεργάτες που είχε μέσα στη χρονιά.

Η Μπέττυ Μαγγίρα μέσω του Instagram στέλνει ένα μεγάλο «ευχαριστώ» σε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα της και τη βοηθούσαν να χαμογελά σε όλη τη διάρκεια της τηλεοπτικής σεζόν.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφία με τους συνεργάτες της εκφράζοντας τα ειλικρινή συναισθήματά της.

«My team!!!! ♥️

Η ομάδα μου! Οι «άνθρωποι» μου! Αυτοί που περάσαμε μαζί τρία χρόνια αγουροξυπνημένοι! Με γέλια, με δάκρυα με χαρές, άγχη, στεναχώριες κι όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας!!

Με παραλάμβαναν και με έκαναν να νιώθω πάνω από όλα καλά με τον εαυτό μου , όμορφη -ακόμα κι όταν δεν ένιωθα έτσι- μα πάνω από όλα με έκαναν και γέλαγα!!!

Γέελαγα πολύ! Το πιο σημαντικό πράγμα πριν βγω στον «αέρα»!

«Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου ! ♥️ u 4 ever. Until next time…».