«The Voice»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης πέταξε σπόντα για τη νοσηλεία του στο ψυχιατρείο – «Εγώ μία βόλτα πέρασα»

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στην τηλεόραση και συγκεκριμένα στο «The Voice», χαροποίησε τους θαυμαστές του, αφού, μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαϊτιο, για την οποία έχει κινήσει νομικές διαδικασίες κατά συγγενών του, φαίνεται να είναι πιο ανανεωμένος.

Με αφορμή την προσωπική ιστορία ενός διαγωνιζόμενου, και τα όσα είπε η Έλενα Παπαρίζου,, πως λόγω εμφράγματος του αδερφού της ήταν τον τελευταίο καιρό όλο στα νοσοκομεία, ο Γιώργος Μαζωνάκης, άδραξε την ευκαιρία και αστειεύτηκε για την πολυσυζητημένη νοσηλεία του.

«Εγώ μία βόλτα πέρασα και το κάναν βούκινο» είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, με κριτές και κοινό να ξεσπούν σε γέλια.

Το «The Voice» έκανε πρεμιέρα σήμερα Σάββατο 27.09.2025, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και τους coaches, Έλενα Παπαρίζου, Γιώργο Μαζωνάκη, Χρήστο Μάστορα και Πάνο Μουζουράκη.