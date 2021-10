Ξεπέρασαν τις 300 χιλιάδες τα νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στη streaming υπηρεσία της COSMOTE TV, μέσα σε μόλις ενάμιση χρόνο λειτουργίας. Διαθέτοντας καινοτόμα χαρακτηριστικά και δυνατότητες, συνδυαστικά με το ολοκληρωμένο και ποιοτικό τηλεοπτικό περιεχόμενο σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος (αθλητικά, κινηματογραφικά, ντοκιμαντέρ), αποτελεί σήμερα, την κορυφαία ελληνική streaming υπηρεσία.

Καινοτόμα χαρακτηριστικά με την υπογραφή της COSMOTE TV

Η streaming υπηρεσία της COSMOTE TV άλλαξε τα δεδομένα στη συνδρομητική τηλεόραση, αφού ήταν η πρώτη στην Ελλάδα, που συνδύασε το ζωντανό πρόγραμμα των καναλιών με το on demand περιεχόμενο. Βασίζεται στην τεχνολογική πλατφόρμα της Comcast Technology Solutions, ωστόσο, έχει σχεδιαστεί και συνεχίζει να βελτιώνεται από τους ανθρώπους της COSMOTE TV. Η υπηρεσία:

διαθέτει φιλικό μενού και εύκολο περιβάλλον πλοήγησης.

προσφέρει κοινή εμπειρία θέασης σε όλες τις οθόνες, αφού το interface προσαρμόζεται σε κάθε συσκευή από την οποία είναι προσβάσιμη: τηλεοράσεις (με εύκολη εγκατάσταση χωρίς κεραία, μέσω ενός Wi-Fi Android TV Box), φορητές συσκευές (tablets, smartphones), PCs, Laptops, Mac, Android TV συσκευές (όπως SONY Smart TVs), καθώς και σε Samsung & LG Smart TVs.

Συνδυασμός προσωποποιημένης θέασης & πλούσιου περιεχομένου

Οι χρήστες της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν στη διάθεσή τους αμέτρητες επιλογές περιεχομένου, μέσα από 86 κανάλια, 17 από τα οποία παραγωγής COSMOTE TV (SPORT, CINEMA & HISTORY) και on demand καταλόγους (π.χ COSMOTE TVPlus). Ακόμα και ανάμεσα σε τόσο πλούσιο περιεχόμενο, η εύρεση του κατάλληλου προγράμματος από κάθε χρήστη γίνεται εύκολα και γρήγορα, αφού το μενού της υπηρεσίας προσαρμόζεται δυναμικά στα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του με τη βοήθεια ΑΙ (Artificial Intelligence). Το αποτέλεσμα είναι, προσωποποιημένες προτάσεις θέασης που προκύπτουν μέσα από το premiumπεριεχόμενο της COSMOTE TV σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος (ταινίες/σειρές, αθλητικά, ντοκιμαντέρ).

Στα αθλητικά, η COSMOTE TV προσφέρει μακράν το πιο πλούσιο αθλητικό θέαμα, φιλοξενώντας περισσότερες από 60 κορυφαίες διοργανώσεις και πρωταθλήματα σε ποδόσφαιρο (UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, Super League Interwetten, Premier League, Lega Serie A, Liga Portugal Bwin, FA Cup, Copa del Rey κ.α), μπάσκετ (ΝΒΑ, WNBA, FIBA Basketball Champions League, ACB Liga Endesa κ.α.) μηχανοκίνητα (Formula 1, MotoGP, WRC, WRX κ.α.), τένις (ΑΤP Finals, Next Gen ATP Finals, ATP Masters 1000, ΑΤP 500 κ.α.) και άλλα δημοφιλή αθλήματα. Συνολικά, τη νέα τηλεοπτική σεζόν τα κανάλια COSMOTE SPORT θα φιλοξενήσουν πάνω από 8.000 ώρες live μεταδόσεων.

Στα κινηματογραφικά, μέσα από τις συνεργασίες της με κορυφαίους παραγωγούς, διανομείς περιεχομένου και διεθνή στούντιο (Disney, Paramount Pictures, CBS, Showtime, BBC Studios, ITV, Lionsgate, Fremantle, Entertainment One κ.α.), η COSMOTE TV διαθέτει πλούσιο περιεχόμενο υψηλού επιπέδου, το οποίο οι συνδρομητές απολαμβάνουν σε Α’ τηλεοπτική μετάδοση και on demand στα κανάλια και τις υπηρεσίες της (COSMOTE TV Plus, Replay TV κλπ). Τη σεζόν 2021-22 το τηλεοπτικό μπουκέτο της COSMOTE TVπεριλαμβάνει περισσότερες από 120 πρεμιέρες σειρών.

Με επίκεντρο την ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας, το COSMOTE HISTORY HD, το μοναδικό κανάλι ντοκιμαντέρ στην ελληνική τηλεόραση, έχει προβάλει μέχρι σήμερα πάνω από 130 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ και πάνω από 1000 ώρες τηλεοπτικού υλικού. Τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο κανάλι θα κάνουν πρεμιέρα πάνω από 15 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ της COSMOTE TV, που θα «φωτίσουν» σημαντικά κομμάτια της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς.