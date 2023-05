Τρομακτική αλλαγή για τον Ντάνιελ Ντέι Λιούις (Daniel Day Lewis), στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση του κορυφαίου ηθοποιού έπειτα από 4 ολόκληρα χρόνια. Ο «Τελευταίος των Μοϊκανών» είχε καταφέρει να μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από το 2019.

Ο διάσημος και βραβευμένος με τρία Όσκαρ ηθοποιός, Ντάνιελ Ντέι Λιούις (Daniel Day Lewis) που αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2017, φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά δημόσια τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Η σπάνια αυτή εμφάνιση του διάσημου ηθοποιού έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, λόγω του ιδιαίτερα αλλαγμένου του look.

Ο πρωταγωνιστής του «Lincoln» έμοιαζε αγνώριστος, καθώς είχε μακριά αχτένιστα μαλλιά, φορούσε μία μπλε φόρμα, ένα μαύρο καπέλο φορτηγατζή και ασορτί αθλητικά παπούτσια και μιλούσε σε ένα κινητό παλαιάς τεχνολογίας.

Ο 66χρονος Βρετανός ηθοποιός έπαιξε για τελευταία φορά στην ταινία «Phantom Thread».

Ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ ηθοποιός είπε σε συνέντευξή του ότι ένιωσε ότι «ήθελε να βάλει ένα τέλος», εξηγώντας την απόφασή του να αποσυρθεί από την υποκριτική.

