Τζένη Καζάκου: «Βλέπω τις ταινίες της γιαγιάς μου και την παρατηρώ, η ομοιότητά μας με συγκινεί»

Μία νέα συνέντευξη έδωσε η Τζένη Καζάκου και αναφέρθηκε για ακόμα μία φορά στη διάσημη γιαγιά της, Τζένη Καρέζη, αποκαλύπτοντας ότι την παρατηρεί μέσα από τις ταινίες της.

«Με άγχωσε πολύ η αναγνωρισιμότητα. Τώρα μπορώ να πω ότι τη διαχειρίζομαι πολύ καλύτερα και θέτω τα όριά μου όπου το νιώθω απαραίτητο», εξομολογήθηκε αρχικά η Τζένη Καρέζη στη νέα της συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν ενώ μίλησε και για την Τζένη Καρέζη.

«Με φέρνει σε δύσκολη θέση όταν σχολιάζουν υπερβολικά την προσωπική μου ζωή και όχι τη δουλειά μου», εξομολογήθηκε η νεαρή ηθοποιός.

«Η ομοιότητα με τη γιαγιά μου είναι κάτι που με συγκινεί, αλλά συνειδητά το αποφεύγω στο μυαλό μου. Τη δική μου πορεία θέλω να κάνω και άλλωστε, όσο και αν μοιάζω, νομίζω ότι με τα χρόνια θα φανεί όλο και πιο καθαρά η πορεία μου και ο δικός μου δρόμος», παραδέχτηκε στη συνέχεια για την Τζένη Καρέζη και τη σύγκριση που κάνουν οι άλλοι.

«Είναι φανταστικό να βλέπεις πώς ήταν η γιαγιά τότε. Όλες οι πληροφορίες που έχω για εκείνη είναι ως άνθρωπο. Όσα μου έχουν πει οι γονείς μου. Ναι, βλέπω τις ταινίες της και την παρατηρώ», δήλωσε ακόμα.

«Μέσα από τη δουλειά μου θέλω να εξελίσσομαι την υποκριτική μου, να δουλεύω και να τους βοηθάω. Να βρεθώ μέσα σε τους ρόλους και τις ιστορίες, πράγματα που τους δίνουν κάτι, και οι οποίοι πραγματικά να εξελίσσονται κι εκείνοι», ξεκαθάρισε στη συνέχεια η Τζένη Καζάκου.