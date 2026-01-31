Ζέτα Μακρυπούλια: «Όταν έκλεισα το Ρουκ Ζουκ πριν 9 χρόνια, μου άλλαξε η ζωή»

Η Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» σήμερα το πρωί μιλώντας για την στιγμή που της άλλαξε τη ζωή, όταν συμφώνησε τα παρουσιάσει το «Ρουκ Ζουκ»

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια, Ζέτα Μακρυπούλια, τόνισε πως το τηλεπαιχνίδι την καθόρισε σαν άνθρωπο αλλά εξέλιξε και τη σχέση της με τον κόσμο και την τηλεόραση γενικότερα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα δήλωσε για το Ρουκ Ζουκ: «Η δική μου στιγμή ήταν πριν από εννιά χρόνια όταν έκλεισα στο Ρουκ Ζουκ. Μου άλλαξε τη ζωή και εξέλιξε εμένα σαν άνθρωπο στη σχέση που έχω με το κοινό και με την τηλεόραση».

Η ίδια μίλησε στη συνέχεια και για την παρουσίαση της νέας εκπομπής της, με τίτλο «Moments»: «Είναι η 2η-3η φορά που έρχομαι κι εγώ. Επικρατεί το κόκκινο, μου αρέσει πολύ το πλατό, αλλά και όλη η εκπομπή. Είναι ένα ιδιαίτερο κόνσεπτ, αρκετά ρομαντικό.

Βασικός μου στόχος είναι να διασκεδάσουν οι καλεσμένοι μου. Διασκεδάζω κι εγώ όταν αισθάνομαι ότι το ‘χω και πάμε σωστά, έχω την εκπομπή στο κεφάλι μου, αφήνομαι κι εγώ. Γενικά τα τελευταία χρόνια νιώθω ωραία, ελπίζω να αρέσει αυτό που έχουμε φτιάξει», είπε.

«Νιώθω ωραία που θα είμαι και βραδινή. Έχω λίγο τρακ, αλλά πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Αυτό φεύγει με αναπνοές, μπες και καν’ το. Μακάρι να πάει καλά η ζωή», ανέφερε τέλος η ίδια.