Το καλοκαίρι του 2021 ανοίγει τις πόρτες του το Angsana Corfu στις Μπενίτσες της Κέρκυρας, το οποίο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο του βραβευμένου brand Angsana που λειτουργεί στην Ευρώπη κάτω από την ομπρέλα του διεθνούς ομίλου Banyan Tree Hotels & Resorts.

Έπειτα από ένα εκτεταμένο και απαιτητικό πρόγραμμα εργασιών, το κτηριακό συγκρότημα που στέγαζε παλαιότερα το San Stefano στην Κέρκυρα ανακαινίστηκε πλήρως και μετατράπηκε σε ένα πραγματικά πολυτελές resort υψηλών προδιαγραφών, ανάλογο της ιστορίας του ασιατικού ξενοδοχειακού κολοσσού.

Το resort αναπτύσσεται σε μια έκταση 210 στρεμμάτων και αποτελείται από 159 δωμάτια και σουίτες καθώς και 37 pool villas με θέα στη θάλασσα, χτισμένες αμφιθεατρικά στον λόφο. Διαθέτει επίσης 10 εστιατόρια και lounge bars, εσωτερική πισίνα και εξωτερική infinity pool, τo Rangers’ Club ένα παιδότοπο με πισίνα, σπιτάκι και δραστηριότητες για τους μικρούς φίλους του resort, ιδιωτική παραλία, τo Angsana Spa με 11 δωμάτια θεραπείας και θέα τη θάλασσα, το υπερσύγχρονο γυμναστήριο Angsana Gym, το Angsana Gallery με αντικείμενα Τέχνης, καθώς και το Amalia Hall, τον ειδικό συνεδριακό χώρο, για εταιρικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

Σε απόσταση 11 χλμ. νότια από την πόλη της Κέρκυρας, το Angsana Corfu, κοντά στο παραδοσιακό χωριό Μπενίτσες, αποτελεί το πρώτο ξενοδοχείο του βραβευμένου brand Angsana που λειτουργεί στην Ευρώπη κάτω από την ομπρέλα του Διεθνούς Ομίλου Banyan Tree Hotels & Resorts.

Ποιος είναι ο όμιλος

H Banyan Tree Holdings Limited είναι ένας από τους κορυφαίους ανεξάρτητους ομίλους στον τομέα της φιλοξενίας παγκοσμίως. Το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων, resorts, spas, galleries, γηπέδων γκολφ και residences του Ομίλου επικεντρώνεται σε πέντε βραβευμένα brands (Banyan Tree, Angsana, Cassia, Dhawa και Laguna) που προσφέρουν εξαιρετικές εμπειρίες για τους ταξιδιώτες του Σήμερα και του Αύριο.

Η Banyan Tree Holdings, ιδρύθηκε το 1994. Από την ίδρυσή της έχει λάβει περισσότερα από 2,649 βραβεία και επαίνους στον τομέα των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής συνεχίζει να αναπτύσσεται με 46 νέα ξενοδοχεία και resorts υπό σχεδιασμό ή κατασκευή στο pipeline του, τα οποία θα προστεθούν στα 47 ξενοδοχεία σε 24 χώρες που λειτουργούν ήδη από τις 30 Ιουνίου του 2020.

Το 2016 προχώρησε σε συνεργασία μακροπρόθεσμης στρατηγικής με την Accor, με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση των ξενοδοχείων με επωνυμία Banyan Tree ανά τον κόσμο, όπως και την πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο κρατήσεων και πωλήσεων της Accor και στο πρόγραμμα πίστης ALL – Accor Live Limitless. Επιπλέον δημιούργησε μια κοινοπραξία με την China Vanke Co. Ltd. το 2017, εστιάζοντας σε προγράμματα φιλοξενίας σχετικά με την ενεργό γήρανση και ευεξία.

Η Banyan Tree Management Academy (BTMA) απασχολώντας πάνω από 10.000 συνεργάτες σε 24 χώρες, ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό να στηρίξει τους στόχους του Ομίλου μέσα από την ανάπτυξη της εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού, την άριστη διοίκηση και τη μάθηση με εντιμότητα και νόημα.