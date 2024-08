Cosmote TV: Σε συνεργασία με το Netflix, δύο νέα συνδυαστικά πακέτα με έκπτωση

Η συνεργασία του Ομίλου Telekom με το Netflix επεκτείνεται και στην Ελλάδα μέσω της COSMOTE TV.

Μέσα από δύο νέα συνδυαστικά πακέτα, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα πλουσιότερο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, κερδίζοντας €2 έκπτωση, έχοντας μαζί σε μία συνδρομή και τις υπηρεσίες του Netflix.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι συνδρομητές της streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV θα μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο νέα πακέτα που συνδυάζουν το Netflix με το COSMOTE TV Cinema ή με το COSMOTE TV Full.

Οι συνδρομητές COSMOTE TV θα έχουν πλέον πρόσβαση στην εφαρμογή του Netflix και μέσα από τον αποκωδικοποιητή της streaming υπηρεσίας τους, στον οποίο είναι ήδη προεγκατεστημένη. Επιπλέον, θα μπορούν να επιλέξουν οποιοδήποτε πακέτο Netflix επιθυμούν. Το βασικό πακέτο Netflix (Netflix Basic plan) θα είναι το προεπιλεγμένο πρόγραμμα και ο πελάτης θα μπορεί επίσης να επιλέξει την αναβάθμιση σε Netflix Standard ή Premium.

«Από σήμερα οι συνδρομητές μας μπορούν να απολαμβάνουν το περιεχόμενο της COSMOTE TV και το Netflix σε πολύ ελκυστική τιμή, έχοντας τις δύο υπηρεσίες μαζί σε μια συνδρομή. Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό με την πρόσφατη συμφωνία μας με τη Nova για τη διάθεση των καναλιών Novasports στην πλατφόρμα μας, καθιστά την COSMOTE TV την πληρέστερη τηλεοπτική επιλογή για το ελληνικό κοινό», δήλωσε σχετικά ο Executive Director COSMOTE TV, κ. Δημήτρης Μιχαλάκης.

COSMOTE TV Cinema & Netflix: Ο απόλυτος προορισμός για τους λάτρεις σειρών και ταινιών

Το νέο πακέτο COSMOTE TV Cinema & Netflix περιλαμβάνει τα αποκλειστικά κινηματογραφικά κανάλια COSMOTE CINEMA και COSMOTE SERIES, όλα τα κανάλια του Entry Pack και την υπηρεσία Netflix, με τις πρωτότυπες ταινίες και σειρές, όπως “Emily In Paris”, “Stranger Things”, “Bridgerton”, “Wednesday”, “Cobra Kai” και “Maestro”. Επιπλέον, το πακέτο περιλαμβάνει και το on demand περιεχόμενο της COSMOTE TV, που εμπλουτίζεται συνεχώς και διαθέτει πάνω από 10.700 ενεργούς τίτλους σειρών και ταινιών (6.850 επεισόδια σειρών, περισσότερες από 1.150 ταινίες όλων των ειδών και πάνω από 2.700 επεισόδια και αυτοτελή ντοκιμαντέρ) για θέαση οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από αποκλειστικές συμφωνίες με μεγάλα studios και εταιρείες παραγωγής (Paramount Pictures, Paramount+, CBS, Showtime, BBC Studios, ITV, Fremantle, All3Media, RAI, Gaumont κ.α.), καθώς και με Έλληνες διανομείς (Tanweer, Feelgood, Rosebud, Weirdwave, The Film Group (πρώην Odeon), StraDa Films, Ama Films, Danaos Films, Neo Films, One From The Heart κ.ά).

COSMOTE TV Full & Netflix: Το πιο πλούσιο περιεχόμενο στην ελληνική αγορά

To νέο πακέτο COSMOTE TV Full & Netflix περιλαμβάνει το πλήρες περιεχόμενο της COSMOTE TV σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος (αθλητικά, κινηματογραφικά, ντοκιμαντέρ, παιδικά, on demand βιβλιοθήκη) και την υπηρεσία Netflix. Σημειώνεται ότι στο COSMOTE TV Full περιλαμβάνονται και τα κανάλια Novasports, στο πλαίσιο της συμφωνίας COSMOTE TV και Nova για την αμοιβαία διάθεση των αθλητικών τους καναλιών COSMOTE SPORT και Novasports.

Έτσι, πέρα από το πλούσιο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό περιεχόμενο, οι συνδρομητές της COSMOTE TV μπορούν να απολαμβάνουν όλες τις κορυφαίες αθλητικές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα: