«Το 2022 αποτέλεσε για τον όμιλο της Epsilon net, χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα, ενώ η επίτευξη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας έθεσε βάσεις για την μετεξέλιξη του ομίλου και την ολοκληρωμένη επέκτασή στον τομέα του FinTech».

Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Epsilon Net κ. Ιωάννης Μίχος, με αφορμή τη ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων 2022, έτος κατά το οποίο πέτυχε κύκλο εργασιών 75,11 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων, τόκων κι αποσβέσεων 25,05 εκατ. ευρώ.

Epsilon Net: Η εταιρεία σε αριθμούς

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου αυξήθηκε το 2022 κατά 49% και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν αύξηση κατά 66%. Αξιοσημείωτο είναι ότι, επιτεύχθηκε σημαντική βελτίωση του περιθωρίου (margin), EBITDA το οποίο διαμορφώθηκε στο 33,36% επί του κύκλου εργασιών έναντι του 29,88% το 2021.

Η διοίκηση αποδίδει, το εντυπωσιακό ποσοστό αύξησης στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου, στο σημαντικό ρυθμό οργανικής ανάπτυξης (άνω του 60%), όσο και στη συμβολή στοχευμένων εξαγορών που επιτάχυναν τον στρατηγικό στόχο για προϊόντα και υπηρεσίες all in one solution, συνεχή διεύρυνση μεριδίου αγοράς και επίτευξη υψηλών επιδόσεων τελικής κερδοφορίας.

Όσον αφορά τη μητρική εταιρία, για το 2022 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 28,70 εκ. ευρώ έναντι 18,95 εκ. ευρώ το 2021, σημειώνοντας αύξηση 51%, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 14,62 εκ. ευρώ έναντι 8,10 εκ. ευρώ το 2021, βελτιωμένα κατά 81%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 107% ανερχόμενα σε 11,67 εκ. ευρώ έναντι 5,64 εκ. ευρώ το 2021.

Epsilon Net: Οι προοπτικές

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα ο κ. Μίχος ανέφερε: «Όπως έχω δηλώσει, το 2022 αποτέλεσε για τον όμιλο της Epsilon Net, χρονιά επιβεβαίωσης της ηγετικής μας θέσης στον τομέα του Business Software στην Ελλάδα, ενώ περαιτέρω η επίτευξη της στρατηγικής μας συνεργασίας με τον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί πλέον τη βάση για την μετεξέλιξη του ομίλου μας και την ολοκληρωμένη επέκτασή μας στον τομέα του FinTech. Η διοίκηση του ομίλου, οι μηχανικοί πληροφορικής και όλα τα στελέχη μας, σχεδιάζουμε ήδη την επόμενη ημέρα. Με πάθος και όραμα συνεχίζουμε τη νέα αναπτυξιακή πορεία μας ως ο μεγαλύτερος όμιλος λογισμικού για επιχειρήσεις στην Ελλάδα».