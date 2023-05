Το Avant Mar, το νέο μπουτίκ ξενοδοχείο 5 αστέρων της Grivalia Hospitality, ανοίγει τις πόρτες του στην Νάουσα της Πάρου τον ερχόμενο Ιούλιο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στον τομέα premium φιλοξενίας στο δημοφιλές νησί των Κυκλάδων.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Χρυσικός, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Grivalia Hospitality, μιλώντας σε εκπροσώπους του Τύπου, το ύψος της συνολικής επένδυσης ανήλθε στα 20 εκατ. ευρώ, οι εργασίες για το ξενοδοχείο στην Πάρο διήρκησαν 3,5 χρόνια, ενώ η νέα αυτή επένδυση συμβάλλει στη δημιουργία άνω των 80 νέων θέσεων εργασίας.

Τα επόμενα βήματα

Μετά το 5στερο Avant Mar, σειρά έχουν οι επόμενες επενδύσεις της Grivalia Hospitality, κατά προτεραιότητα, η εμβληματική επένδυση στα Αστέρια Γλυφάδας, το πολυτελές κάμπινγκ της Βούλας, καθώς και η τουριστική επένδυση στους Πεταλιούς.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο κ. Χρυσικός, το One and Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδα, ανοίγει δοκιμαστικά τον Αύγουστο, με προοπτική να ανοίξει επίσημα τις πόρτες του αρχές Οκτωβρίου. Πρόκειται για φιλόδοξη επένδυση της τάξης των 170 εκατ. ευρώ, που ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό προϋπολογισμό των 80 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα διαθέτει 120 δωμάτια και βίλες, με προοπτική να απασχολεί 400 άτομα προσωπικό.

Αλλά και το πολυτελές camping (glamping) στην Α’ Πλαζ της Βούλας, που αναμένεται να παραδοθεί τον Φεβρουάριο του 2024, αποτελεί μια επένδυση που αποτιμάται στα 50 εκατ. ευρώ, με δυναμικότητα φιλοξενίας έως και 80 ατόμων.

Εξέχουσας σημασίας και το project στους Πεταλιούς, το οποίο βρίσκεται σε φάση σχεδιασμού, με σημαντική ωστόσο εξέλιξη την συνεργασία με την παγκοσμίου φήμης αλυσίδα Six Senses.

Εστιάζοντας στρατηγικά στη δημιουργία έργων υπερπολυτελούς φιλοξενίας στην Ελλάδα, η Grivalia Hospitality καταγραφεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, διαθέτοντας ένα χαρτοφυλάκιο που θα ξεπερνάει σε αξία το 1,5 δισ. ευρώ όταν ολοκληρωθούν όλα τα υπό κατασκευή έργα και ένα επενδυτικό πλάνο για την επόμενη τριετία άνω των 400 εκατ. ευρώ.

Το Avant Mar

Αναφορικά με το Avant Mar και την ευθύνη απέναντι στις ιδιαιτερότητες του τόπου ο κ. Χρυσικός τόνισε ότι «Είναι δύσκολο να δημιουργείς έργα τέτοιου επιπέδου στις Κυκλάδες.

Η κατασκευή του Avant Mar αποτέλεσε ένα πολύ απαιτητικό έργο, καθώς έγινε επανασχεδιασμός του παλαιού οικοπέδου όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο Πιπέρι, αλλά και εκμετάλλευση ανοικοδόμητης έκτασης που βρισκόταν στη μέση του οικήματος.

Το αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη αυτού του υπερπολυτελούς ξενοδοχείου με 38 δωμάτια από 55 που διατηρούσε το παλιό κτίριο και είμαστε χαρούμενοι που δημιουργήσαμε κάτι πραγματικά μοναδικό».

Το υπερπολυτελές ξενοδοχείο Avant Mar βρίσκεται σε έκταση 6.100 τ.μ. και περιλαμβάνει: 38 πολυτελή δωμάτια μεταξύ των οποίων επτά πολυτελείς σουίτες με ιδιωτική plunge pool, το διεθνούς φήμης signature restaurant «Matsuhisa», το παραθαλάσσιο all day restaurant Thymes με τη γαστρονομική καθοδήγηση του βραβευμένου Executive Chef Δημήτρη Κατσάνου, χώρους ευεξίας, εμπορικό κατάστημα και ελληνικό παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο.