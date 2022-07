Τα επόμενα σχέδια που αφορούν το Magma Resort Santorini, το νέο μέλος της οικογένειας The Unbound Collection by Hyatt, ανακοινώνουν από κοινού η Hyatt και η Swot Hospitality. Το πολυτελές ξενοδοχείο 59 δωματίων θα ανοίξει στην Σαντορίνη 10 Αυγούστου του 2022 και θα σηματοδοτήσει το ντεμπούτο της Hyatt στα ελληνικά νησιά.

Συγκεκριμένα, η θυγατρική της Hyatt έχει συνάψει συμφωνία franchise με την Thera Island Suites Α.Ε., ιδιοκτήτρια εταιρεία της Magma Resort Santorini, που διαχειρίζεται η SWOT Hospitality με έδρα την Αθήνα, προκειμένου να ανοίξει το πρώτο ξενωδοχείο με το εμπορικό σήμα Hyatt στα ελληνικά νησιά.

Η σημασία της συμφωνίας

Η υπογραφή της συμφωνίας υπογραμμίζει τη στρατηγική στόχευση της Hyatt να ενισχύσει το αποτύπωμά της στα θέρετρα και τα Independent Collection brands σε σημαντικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς αναψυχής.

Όπως δήλωσε ο κ. Peter Norman, senior vice president of development της EAME SWA, Hyatt: «Η επέκταση των εμπορικών σημάτων πολυτελείας και των Independent Collection brands σε δημοφιλείς προορισμούς αναψυχής στην Ευρώπη, διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξή μας, καθώς στοχεύουμε να ικανοποιήσουμε το διαρκώς αυξανόμενο αίτημα των ταξιδιωτών για αξιομνημόνευτες εμπειρίες. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την SWOT Hospitality και που ανακοινώνουμε την επερχόμενη επιχειρηματική είσοδό μας στα ελληνικά νησιά μέσω του Magma Resort Santorini, το νέο μέλος της συλλογής The Unbound Collection by Hyatt».

Την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την οικογένεια της Hyatt εξέφρασε και ο κ. Στέφανος Παπακαλιάτης, managing partner της Thera Islands Suites δηλώνοντας ότι «Μαζί με τη Hyatt, στοχεύουμε να θέσουμε ένα νέο σημείο αναφοράς στην έννοια της φιλοξενίας».

Από την πλευρά της SWOT Hospitality, ο Πρόεδρος κι εκ των βασικών μετόχων της εταιρείας κ. Στέλιος Κουτσιβίτης εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συμφωνία με τη Hyatt και δήλωσε πώς: «φιλοδοξούμε να προσδώσουμε μια νέα προοπτική για τον τουρισμό πολυτελείας στην Ελλάδα».

Όσον αφορά το εμπορικό σήμα The Unbound Collection by Hyatt, πρόκειται για συλλογή από ξεχωριστά καταλύματα, όλα με διαφορετική ιστορία. Το Magma Resort Santorini θα γίνει το ένατο ξενοδοχείο της οικογένειας The Unbound Collection by Hyatt στην Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει τα εξής καταλύματα: The Wellem in Dusseldorf, Hotel SOFIA Barcelona, Hotel Reisen in Stockholm, Párisi Udvar Hotel Budapest, Great Scotland Yard Hotel in London, Hôtel du Louvre in Paris το εμβληματικό Hôtel Martinez in Cannes και το Hôtel du Palais Biarritz καθώς και άλλα τρία υπό ανάπτυξη έργα.