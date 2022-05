Το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos που υλοποιεί η Polygreen στην Τήλο και καθιστά το ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων το πρώτο «πράσινο» νησί με τα μεγαλύτερα ποσοστά ανακύκλωσης, παρουσιάστηκε πριν από λίγο στο λιμάνι του όμορφου νησιού.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Απορριμμάτων Μανώλης Γραφάκος, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και η Δήμαρχος Τήλου Μαρία Καμμά Αλιφέρη κι άλλοι φορείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ιδρυτής και CEO της Polygreen Θανάση Πολυχρονόπουλος μίλησε για το όραμά του για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα και μέσα από το πιλοτικό πρόγραμμα Just Go Zero Tilos φιλοδοξεί να «ανοίξει» το δρόμο και σε άλλες ανάλογες επενδύσεις. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε να υλοποιείται από το Δεκέμβριο του 2021 με προοπτική να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2023 σημειώνει μεγάλη επιτυχία και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, καθώς το νησί έχει καταφέρει να ανακυκλώνει το 79% των οικιακών απορριμμάτων. Μάλιστα την τελευταία εβδομάδα «τρέχει» με ρυθμό της τάξης του 86%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φιλόδοξο πρόγραμμα αποτέλεσε έμπνευση του κ. Πολυχρονόπουλου, ο οποίος με την συνεργασία των αρμόδιων φορέων, της Δημάρχου του νησιού, την ομάδα της Polygreen και φυσικά με τη συμβολή των κατοίκων της Τήλου, πέτυχαν θεαματικά αποτελέσματα στη διαχείριση αποβλήτων. Ήδη, στη θέση που λειτουργούσε η ΧΥΤΑ, τώρα λειτουργεί το Κέντρο Κυκλικής Καινοτομίας (3Κ), όπου γίνεται η διαλογή των απορριμμάτων, τα οποία στη συνέχεια ανακυκλώνονται ή επαναχρησιμοποιούνται, ενώ ένα μικρό ποσοστό καταλήγει σε ενεργειακή αξιοποίηση.

Η κ. Καμμά Αλιφέρη ανέφερε ότι το νησί έφυγε από την αφάνεια και πλέον σημειώνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, ενώ αποτελεί πρωτοπόρο σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Ο κ. Χατζημάρκος έκανε λόγο για υποδειγματικό και ίσως το καλύτερο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων στην Ευρώπη, υπενθυμίζοντας ότι ενώ παλαιότερα η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν πρωταθλήτρια στα περιβαλλοντικά πρόστιμα, τώρα δίνει το παράδειγμα κι ανοίγει το δρόμο και σε άλλα νησιά του νοτίου Αιγαίου. Άτυπα ανέφερε ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το πρόγραμμα κι από άλλα νησιά της Περιφέρειας της οποίας ηγείται, αναφέροντας ότι υπάρχει μια short list με 22 υποψηφιότητες.

Ο κ. Γραφάκος ανέφερε πόσο σημαντική είναι η επένδυση για την Τήλο και για τη χώρα, καθώς αλλάζει την νοοτροπία της χώρας στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων και παράλληλα υπενθύμισε τις ανάλογες «πράσινες» πρωτοβουλίες της Αστυπάλαιας και της Χάλκης.

Αναφερόμενος στην επιτυχία της Τήλου στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων μέσα από το πρόγραμμα Just Go Zero Tilos, ο κ. Σκρέκας, ανέφερε ότι τα μικρά νησιά μπορούν να είναι πρωτοπόρα.