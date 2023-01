Η Olympia Group ανέδειξε την ανάγκη της προετοιμασίας και της συμμετοχής περισσότερων γυναικών-στελεχών σε ηγετικές θέσεις στις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του Equality Lounge® που έλαβε χώρα στη διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, στο Νταβός της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, η Τατιάνα Φαφαλιού, μέλος του Δ.Σ. της Olympia, συμμετείχε στη θεματική συζήτηση «The Women at the Table: a Conversation with Switzerland’s Boardroom Leaders», ως προσκεκλημένη του The Boardroom και του The Female Quotient, οργανισμού που αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση της ισότητας των φύλων εντός των επιχειρήσεων.

Στο 20% η εκπροσώπηση

Ως μέλος του δικτύου στελεχών που έχει αναπτύξει το The Boardroom, η Τατιάνα Φαφαλιού συμμετείχε μαζί με άλλες γυναίκες επαγγελματίες, με πολύχρονη πορεία σε θέσεις Διοικητικών Συμβουλίων στην Ελβετία και την Ευρώπη, σε πάνελ που ανέδειξε το ζήτημα της χαμηλής εκπροσώπησης των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, η οποία ανέρχεται σε μόλις 20% παγκοσμίως.

Στη συζήτηση, που συντόνισε η Νταϊάνα Μαρκάκη, Founder & CEO του The Boardroom, συμμετείχαν επίσης η Christine Graeff, Global Head, People στην Credit Suisse Group AG και η Jacqueline Hess, Nominated Board Member & Vice-Chair of the Board στην Vontobel Swiss Financial Advisers.

Οι συμμετέχουσες μοιράστηκαν τις δικές τους εμπειρίες, συνομίλησαν για τις προοπτικές και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται σήμερα, δίνοντας έμφαση στις ικανότητες των γυναικών-στελεχών και τα σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις που συνεπάγεται η ισότιμη συμμετοχή τους σε διοικητικές θέσεις.

Καλύτερα αποτελέσματα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του The Female Quotient, οι επιχειρήσεις που δίνουν προτεραιότητα στην ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην ηγεσία τους ενισχύουν κατά 75% τη δυνατότητά τους να εισάγουν καινοτόμες ιδέες στην αγορά, επιτυγχάνουν 1,7 φορές καλύτερα αποτελέσματα σε επίπεδο διοίκησης, καθώς και 1,4 φορές μεγαλύτερη κερδοφορία.

Όπως εξήγησε η κ. Φαφαλιού: «Είναι κρίσιμος παράγοντας η δημιουργία μιας ‘δεξαμενής’ από γυναίκες επαγγελματίες οι οποίες φιλοδοξούν να κατακτήσουν ηγετικό ρόλο στο επιχειρηματικό οικοσύστημα. Εξίσου καθοριστική παράμετρος είναι η συνεργασία και το mentoring από έμπειρους άνδρες board members, οι οποίοι θα σταθούν δίπλα στις γυναίκες αλλά και στους νεότερους συναδέλφους τους και θα τις εμπνεύσουν να αναδείξουν τις δεξιότητες και τις απόψεις τους και να διεκδικήσουν περισσότερο χώρο στα ανώτερα επίπεδα διοίκησης.

Σε ένα περιβάλλον γεμάτο νέες προκλήσεις, πρέπει να απαλλαγούμε από προκαταλήψεις και στερεότυπα και να δημιουργήσουμε τις συνθήκες όπου οι γυναίκες θα μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή τη διαμόρφωση μιας επιχειρηματικής στρατηγικής που αξιολογεί διαφορετικές οπτικές και συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη».

Δράσεις ισότητας

Με παρουσία σε διεθνείς διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, το Φεστιβάλ των Καννών, το Consumer Electronics Show (CES) και τη διοργάνωση South by Southwest (SXSW) μεταξύ άλλων, το Equality Lounge® που αναπτύσσει τo Female Quotient έχει αλλάξει δραστικά την επιχειρηματική ατζέντα και έχει συμβάλλει στην υιοθέτηση ουσιαστικών αλλαγών στις επιχειρήσεις, μέσα από ένα δίκτυο ηγετικών στελεχών που αναλαμβάνουν δράση για την ισότητα.

Υπενθυμίζεται ότι, στην ίδια κατεύθυνση, η Olympia υποστηρίζει τις δράσεις του The Boardroom στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή του Εκτελεστικού της Προέδρου Γιάννη Καραγιάννη στο Advisory Board του οργανισμού, καθώς και της Τατιάνας Φαφαλιού, μέλους του Δ.Σ. της Olympia, ως ιδρυτικό μέλος, ενώ αυτή τη στιγμή πέντε γυναίκες στελέχη των εταιρειών του Ομίλου συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης που υλοποιεί το The Boardroom στην Ελλάδα.