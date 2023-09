Το ηλεκτρονικό φαρμακείο Vita4you με 13 χρόνια εμπειρίας στο ηλεκτρονικό εμπόριο και 36 στο χώρο του φαρμακείου ήρθε να κερδίσει τις εντυπώσεις στα φετινά Best in Pharmacy Awards, με το σημαντικότερο βραβείο, αυτό του καλύτερου φαρμακείου της χρονιάς “Pharmacy of the Year 2023” και 5 Gold Βραβεία!

Με μότο το “Αφοσιωμένοι στη φροντίδα σου” θεωρεί τον κάθε πελάτη του μοναδικό, δίνοντας εξατομικευμένες λύσεις στις ανάγκες του! Αποτελεί αυτή τη στιγμή το Νο1 ηλεκτρονικό φαρμακείο σε επισκεψιμότητα στη χώρα, φροντίζοντας να παρέχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία αγορών.

Το προσωπικό του απαρτίζεται από επιστήμονες υψηλά καταρτισμένους σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους: φαρμακοποιοί, βοηθοί φαρμακείου, διαιτολόγοι, αισθητικοί, ψυχολόγοι, digital marketers, social media managers, διαχειριστές αποθήκης κ.ά. Η μεγάλη αυτή ομάδα δίνει καθημερινά τον καλύτερό της εαυτό για μια άριστη εξυπηρέτηση.

Παράλληλα, αξίζει να τονίσουμε την ενεργή δραστηριότητά του στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, προσφέροντας κάθε χρόνο στην Κοινωνία, το Περιβάλλον και τον Αθλητισμό. Για όλα αυτά, αλλά και πολλά άλλα που θα δούμε παρακάτω, βραβεύτηκε ως το καλύτερο online φαρμακείο στην Ελλάδα!

5 Gold Βραβεία

Καλύτερο e-shop

Ένα από τα πρώτα ηλεκτρονικά φαρμακεία στην Ελλάδα, το Vita4you προσφέρει μια τεράστια ποικιλία και προσφορές σε συμπληρώματα διατροφής, δερμοκαλλυντικά, βρεφικά προϊόντα, αθλητική διατροφή, προϊόντα για αδυνάτισμα κ.ά. Ξεχωρίζει για την υψηλή βαθμολογία στη Google (4.6/5) και την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση από το επιστημονικό προσωπικό του.

Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών

Με στόχο τη βέλτιστη αγοραστική εμπειρία του χρήστη, το Vita4you φροντίζει για μια εύκολη και ευχάριστη πλοήγηση στο site του, αναλυτικές και χρήσιμες πληροφορίες στα προϊόντα του, καθώς και δυνατότητα ερωτήσεων σε αυτά. Παράλληλα, παρέχει το καλύτερο customer support, δίνοντας στον πελάτη τη δυνατότητα επικοινωνίας τηλεφωνικά, μέσω e-mail αλλά και social media, ενώ οι αποστολές των παραγγελιών γίνονται άμεσα!

Καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών σε φαρμακείο

Έχοντας πλέον 3 φυσικά φαρμακεία στη Θεσσαλονίκη, φροντίζει να βρίσκεται κοντά στους πελάτες που επιθυμούν αγορές δια ζώσης, με τιμές όμοιες με αυτές του e-shop. Με προτεραιότητα την ορθή ενημέρωση και καθοδήγηση του πελάτη δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης που κρατούν χρόνια. Φυσικά, δεν λείπουν από τα ράφια του όλες οι δημοφιλείς εταιρείες και προϊόντα, με δυνατότητα εντοπισμού της διαθεσιμότητας μέσω του e-shop!

Καλύτερη Καινοτομία

Με μια πρωτότυπη εκπαιδευτική πλατφόρμα προσωπικού το Vita4you φροντίζει να εκπαιδεύει συνεχώς το προσωπικό του, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και λειτουργικότητας, πετυχαίνοντας καθημερινή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει.

Καλύτερη Social Media Page

Έχοντας ενεργή παρουσία σε όλα τα social media, η σελίδα του Vita4you στο TikTok ήταν αυτή που κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις πετυχαίνοντας μέσα στη χρονιά 10 εκατομμύρια προβολές στο hashtag #vita4you, με βίντεο να ξεπερνούν ακόμα και το 1 εκ. προβολές!

Ο CEO του Vita4you Χριστόφορος Λαζούδης δήλωσε: “Ευχαριστούμε τη διοργάνωση που αναγνώρισε τις αξίες μας! Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε Αφοσιωμένοι στον πελάτη μας και αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας!”