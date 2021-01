Siemens Mobility: Στο πρώτο σιδηροδρομικό σύστημα υψηλής ταχύτητας στην Αίγυπτο

Η Εθνική Αρχή για Σήραγγες (National Authority for Tunnels), μια κυβερνητική αρχή υπό τη δικαιοδοσία του Υπουργείου Μεταφορών της Αιγύπτου και η Siemens Mobility υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) – μαζί με τις τοπικές εταιρείες Orascom Construction S.A.E. και The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co.) – για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία του πρώτου σιδηροδρομικού συστήματος υψηλής ταχύτητας της Αιγύπτου. Επιπλέον, η Siemens Mobility θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ένα σιδηροδρομικό σύστημα με δίκτυο 1000 χιλιομέτρων, με το πρώτο να είναι μια γραμμή υψηλής ταχύτητας 460 χιλιομέτρων. Η αξία της παραγγελίας αυτής της αρχικής γραμμής υψηλής ταχύτητας είναι περίπου 3 δισ. δολάρια, ενώ για την υλοποίηση του έργου θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας.

Η πρώτη γραμμή μεγάλης ταχύτητας μήκους 460 χιλιομέτρων θα συνδέσει τις γρήγορα αναπτυσσόμενες πόλεις El-Alamein στη Μεσόγειο Θάλασσα με την Ain Sokhna στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ θα διέρχεται επίσης από τη Νέα Διοικητική Πρωτεύουσα. Η γραμμή θα είναι επίσης λειτουργική για εμπορευματικές μεταφορές που θα ενισχύσουν περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.

Το μνημόνιο συμφωνίας υπογράφηκε από τον Essam Waly, Πρόεδρο της Εθνικής Αρχής για τις Σήραγγες της Αιγύπτου και από τον Michael Peter, CEO της Siemens Mobility, σε συνάντηση στις 14 Ιανουαρίου 2021 στο Κάιρο. Μάρτυρες ήταν η αυτού Εξοχότης, Πρωθυπουργός Mostafa Madbouly και η αυτού Εξοχότης, Υπουργός Μεταφορών Kamel Al Wazir, της Αιγύπτου, καθώς και ο CEO της Siemens, Joe Kaeser, και ο Αναπληρωτής CEO της Siemens, Roland Busch.