Με στόχο την ενημέρωση και καθοδήγηση νέων για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις προκλήσεις του επιχειρείν και τις δυνατότητες και προοπτικές για μια επιτυχημένη σταδιοδρομία, το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Ηγεσίας διοργάνωσαν την εκδήλωση «Leadership Forum: Συζητώντας με τους Νέους για Επαγγελματικές Ευκαιρίες και Επιχειρηματικότητα» με την ευγενική χορηγία του Ομίλου TGI FRIDAYS

Στην εκδήλωση ανταποκρίθηκαν νέοι εργαζόμενοι, φοιτητές και μαθητές της Γ΄ Λυκείου, ηλικίας 18-28 ετών, οι οποίοι άδραξαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από ανώτατα διευθυντικά στελέχη και επιχειρηματίες για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις του μέλλοντος στον επαγγελματικό στίβο.

Τους νέους καθοδήγησαν με την εμπειρία τους οι κ.κ.: Ιωάννης Βασιλάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Κωτσόβολος – Dixons South East Europe, Πολυχρόνης Γριβέας, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, ΕΛΤΑ, Νικόλαος Νέγκας, Διευθύνων Σύμβουλος, TGI Fridays, Ανδρέας Ξηρόκωστας, Διευθύνων Σύμβουλος, Sap Hellas, Cyprus, Malta, Παντελής Πάνος, General Manager, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, Αριστοτέλης Παντελιάδης, CEO, ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ. Νικόλαος Πλακόπητας, Αντιπρόεδρος, Όμιλος Ευρωκλινικής, Μαριάννα Πολιτοπούλου, MBA, The Wharton School, University of Pennsylvania & Master Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ, Βασίλης Ραμπάτ, Διευθύνων Σύμβουλος, Xerox Hellas & Πρόεδρος ΕΑΣΕ (Εταιρία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων), Aλέξανδρος Σαρακάκης, Διευθύνων Σύμβουλος, Saracakis Group of Companies, Giuseppe Zorgno, Country Manager, AIG Europe S.A.-Υποκατάστημα Ελλάδας, Ηλίας Τσακίρης, Διευθύνων Σύμβουλος, Hellenic Hull Management

Οι συμμετέχοντες

Την εκδήλωση άνοιξε με τον χαιρετισμό του ο κ. Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η κεντρική ομιλία του επίτιμου καλεσμένου της εκδήλωσης, George J. Tsunis, Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα. Συντονιστής της εκδήλωσης, ο κ. Αρτέμιος Μυρόπουλος, Πρόεδρος Επιτροπής Ηγεσίας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου & Διευθύνων Σύμβουλος Linkage Ελλάδας.

Ο Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που παρευρίσκομαι και σε αυτό το Leadership Forum. Αποτελεί μια ευκαιρία για εμένα και τα μέλη του Leadership Committee να συναντάμε νέους ανθρώπους σαν εσάς, που μέσα από τη συζήτηση μοιραζόμαστε στόχους, φιλοδοξίες αλλά και προβληματισμούς».

O George J. Tsunis, ανέφερε: «Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι σήμερα μαζί σας και έχω την ευκαιρία να συνομιλώ με παιδιά και ηγέτες. Το γεγονός ότι είστε σήμερα εδώ, δείχνει τη σοβαρότητα που επιδεικνύετε για τους στόχους της ζωής σας. Εσείς είστε η νέα γενιά, αυτή που θα κατακτήσει τον κόσμο και θα συνεχίσει να φέρνει την Ελλάδα μπροστά, μετατρέποντάς την σε μια οικονομική υπερδύναμη. Να έχετε επίγνωση, να περνάτε χρόνο με αυτούς που αγαπάτε και σας δίνουν ευτυχία, να βρείτε τη σωστή ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής αλλά να δουλεύτε σκληρά. Αυτό είναι άλλωστε στο DNA μας».

O Αρτέμιος Μυρόπουλος υπογράμμισε: «Το Leadership Committee είναι ένα γκρουπ από φίλους, που καθένας εξ αυτών είναι επιχειρηματικός ηγέτης στον οργανισμό του. Οι ομιλητές που συμμετέχουν στην εκδήλωση είναι καταξιωμένοι CEOs και ιδιοκτήτες μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών οι οποίοι έχουν στόχο να βοηθήσουν τους νέους να γίνουν υπεύθυνοι επιχειρηματικοί ηγέτες μέσα στην κοινωνία. Μέχρι σήμερα περισσότεροι από 500 νέοι είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ανθρώπους που δεν θα μπορούσαν πότε πριν να γνωρίσουν και να έχουν μια ανοιχτή συζήτηση για το επιχειρηματικό μέλλον».