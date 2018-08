Λουξ: η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική εταιρία αναψυκτικών

Παρά την κρίση και την υποχώρηση της κατανάλωσης στο χώρο των αναψυκτικών, η Λουξ με σταθερή πορεία ανάπτυξης, αντιστάθηκε στις προκλήσεις, επαναπροσδιορίζοντας τις προοπτικές του ελληνικού αναψυκτικού.

Την τελευταία δεκαετία κατόρθωσε να διπλασιάσει τον τζίρο της και να κατακτήσει τη 2η θέση σε μερίδιο αγοράς των αναψυκτικών συνολικά, σημειώνοντας ενδεικτικά άνοδο της τάξεως του 5% του κύκλου εργασιών της το 2017 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ειδικότερα, το 2017 η Λουξ κατέγραψε έσοδα άνω των 33 εκατ. ευρώ και αύξηση κερδοφορίας της τάξεως του 7,2% συγκριτικά με το 2016, ενώ παράλληλα, κατά την ίδια δεκαετία, όχι μόνο έχει επιτύχει να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας της, αλλά και να τις αυξήσει κατά 102% επενδύοντας στις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Εκτός συνόρων, η Λουξ έχει αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα, επιτυγχάνοντας πωλήσεις σε 25 χώρες διεθνώς, από την Αμερική έως την Αυστραλία, με τις εξαγωγές να αυξάνονται διαρκώς, ξεπερνώντας το 5% του όγκου πωλήσεων. Με την πιο πρόσφατη προσθήκη της Νέας Ζηλανδίας στο δίκτυο της εξαγωγικής πρακτικής της, η Λουξ εκπροσωπεί καθημερινά στη διεθνή αγορά τις παραδοσιακές γεύσεις και την υψηλή ποιοτική αξία των ελληνικών προϊόντων, προσανατολίζοντας τελευταία και το ενδιαφέρον της προς την αγορά της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, της Κεντρικής Ευρώπης και των Σκανδιναβικών χωρών.

Η αχαϊκή βιομηχανία Λουξ έχει πλήρως καθετοποιημένη διαδικασία παραγωγής για ολικό και απόλυτο έλεγχο ποιότητας. Επιπλέον, διαθέτει τρεις ιδιόκτητες υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες στην Πελοπόννησο, ένα νέο κέντρο logistics στην Αττική, ενώ η παρουσία της έχει εξαπλωθεί σε 50.000 σημεία πώλησης με ένα δίκτυο 500 περίπου αντιπροσώπων. Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει από ίδια κεφάλαια, χωρίς τραπεζικό δανεισμό, 20 εκατ. ευρώ σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις, με πρόσφατη την επένδυση 6 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία μιας νέας γραμμής. Ταυτόχρονα, η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός νέου επενδυτικού πλάνου για τη διετία 2018-2019 ύψους 2 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, ενώ προγραμματίζονται την ίδια στιγμή περαιτέρω επενδύσεις ευρύτερου χαρακτήρα.

Με παρουσία στην αγορά από το 1950, τα προϊόντα λουξ έχουν κερδίσει τις πιο ψηλές θέσεις προτίμησης των καταναλωτών με μία ολοκληρωμένη γκάμα αναψυκτικών που διακρίνονται για την ποιότητα και τις αυθεντικές τους συνταγές. Ενδεικτικά, η ανάδειξή τους σε Superbrand το 2017 στα βραβεία Corporate Superbrand Greece, καθώς και ο τίτλος του «Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος» στο πλαίσιο των βραβείων Made in Greece 2017, αποτελούν την έμπρακτη αναγνώριση της καινοτομίας των προϊόντων της Λουξ.

Οι συνεχείς επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη έχουν, επίσης, αναδείξει τη Λουξ σε πρωτοπόρο της αγοράς, το οποίο επιβεβαίωσε και με τη δυναμική της είσοδο στην αγορά των ολιγοθερμιδικών προϊόντων, λανσάροντας τη νέα καινοτόμα σειρά αναψυκτικών και τσαγιού λουξ plus ‘n light και λουξ plus ‘n light tea με 0% ζάχαρη και 60% λιγότερες θερμίδες, καθιστώντας την ιδανική για ισορροπημένη διατροφή. Τα αναψυκτικά λουξ plus ‘n light είναι τα πρώτα και μόνα light αναψυκτικά στην ελληνική αγορά που περιέχουν μόνο φυσικά γλυκαντικά χωρίς καμία αλλαγή στη γνώριμη γεύση λουξ.

Με την καινοτομία και την υψηλή ποιότητα στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της, η Λουξ έχει αλλάξει τα δεδομένα κερδίζοντας το μεγάλο στοίχημα της αγοράς.