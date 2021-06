«Για να πάει μια εταιρεία στο μέλλον, χρειάζεται πάνω από όλα όραμα, αλλά και πόρους, να κάνει τις σωστές κινήσεις στον κατάλληλο χρόνο, και στελέχη έτοιμα να πάρουν αποφάσεις που εμπεριέχουν ρίσκο», τόνισε ο Chief Financial Officer (CFO) ομίλου ΟΤΕ, κ. Μπάμπης Μαζαράκης, στο 19ο Συνέδριο Οικονομικών Διευθυντών της KPMG.

O επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ, μίλησε για τον ρόλο του σύγχρονου Οικονομικού Διευθυντή, ως enabler της αλλαγής και συνδιαμορφωτή του μέλλοντος, στην ομιλία του με τίτλο “Financing the future: The best way to anticipate the future is to invest in it”,

Χρησιμοποιώντας το παράδειγμα του Ομίλου ΟΤΕ και την πορεία του την τελευταία δεκαετία ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι «Ο σύγχρονος CFO πρέπει να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, κοιτώντας το μέλλον, και φροντίζοντας να υπάρχουν οι πόροι που θα χρηματοδοτήσουν την αλλαγή».

Επενδύσεις 5 δισ. ευρώ

Στη συνέχεια στάθηκε σε τρία ορόσημα για την εταιρεία: τον ολικό μετασχηματισμό που ξεκίνησε το 2010, τον ψηφιακό μετασχηματισμό που ξεκίνησε το 2016, και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων.

«Ο Όμιλος ΟΤΕ, τα τελευταία 10 χρόνια έχει αλλάξει πολύ. Εάν το 2010 δεν σκεφτόμασταν το μέλλον, θα ήμασταν ακόμη εκεί. Εν μέσω μιας πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, ξεκινήσαμε τον μετασχηματισμό του Ομίλου ΟΤΕ, εξοικονομήσαμε πόρους με περιορισμό δαπανών, πουλήσαμε assets και επενδύσαμε. Πήραμε δύσκολες αποφάσεις. Πήραμε ρίσκα. Και συνεχίσαμε να επενδύουμε κάθε χρόνο μέχρι και σήμερα. Περάσαμε τη δεκαετία της οικονομικής κρίσης επενδύοντας ανελλιπώς. Συνολικά από το 2011 μέχρι εφέτος επενδύσαμε €5 δισ. Μέχρι το 2030 εκτιμάμε ότι ο ΟΤΕ θα επενδύσει άλλα τόσα», είπε ο κ. Μαζαράκης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Σε ό,τι αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ο CFO του Ομίλου ΟΤΕ σημείωσε: «Το 2016, όταν ο όρος digital transformation ήταν σχεδόν άγνωστος, η διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ παρουσίασε το όραμα να γίνουμε παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού. Ως οικονομική διεύθυνση είδαμε την επένδυση στο digitalization ως εξασφάλιση του μέλλοντος της εταιρείας, και λειτουργήσαμε ως enablers. Αυξήσαμε το budget, και φυσικά κάναμε και το δικό μας digital transformation. Γιατί τις αλλαγές τις ξεκινάς από τον ίδιο σου τον εαυτό».

Ο κ. Μαζαράκης αναφέρθηκε και στη δημιουργία νέων πηγών εσόδων, ως μία ακόμη στρατηγική απόφαση που οδήγησε τον ΟΤΕ στο σήμερα: «Η αγορά μας είναι τρομερά ανταγωνιστική, οι τιμές μειώνονται και ειδικά στους τεχνολογικούς κλάδους το disruption, η αιφνίδια αλλαγή, μπορεί να έρθει από παντού. Στον Όμιλο ΟΤΕ, εδώ και χρόνια δουλεύουμε συνεχώς σε καινούργια projects. Σε υπηρεσίες που θα μας πάνε στο μέλλον, όπως είναι οι οπτικές ίνες, η συνδρομητική τηλεόραση, το ICT, η online υπηρεσία παραγγελίας φαγητού BOX, το COSMOTE Insurance, τα e-payments. Ακόμη και η δημιουργία τριών ξεχωριστών θυγατρικών για contact centers, καταστήματα και τεχνικούς πεδίου έγινε, σε έναν βαθμό, στο πλαίσιο δημιουργίας νέων πηγών εσόδων. Η είσοδος σε κάθε νέα αγορά έχει κόστος και ρίσκο. Ως οικονομική διεύθυνση στηρίζουμε τα new ventures επί της αρχής και δουλεύουμε σκληρά για να μετατρέψουμε το risk σε calculated risk».

Βιώσιμη ανάπτυξη

Τέλος, ο κ. Μαζαράκης τόνισε ότι επένδυση στο μέλλον σημαίνει και επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη. «Για τον Όμιλο ΟΤΕ, η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναπόσπαστο στοιχείο της επιχειρηματικής στρατηγικής του. Τα κριτήρια ESG, τα οποία αποδεικνύουν τις θετικές επιδόσεις μας σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εταιρικής διακυβέρνησης, έχουν ενσωματωθεί σε όλες τις λειτουργίες μας και κυρίως στη στρατηγική μας.»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο επικεφαλής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ τόνισε ότι ο σύγχρονος Οικονομικός Διευθυντής είναι enabler και επιταχυντής της αλλαγής. «Όραμα, επενδύσεις, αλλαγή non stop και γερό στομάχι. Αυτό είναι για εμένα το μυστικό της επιτυχίας. Για τον CFO, αφετηρία και προορισμός είναι το μέλλον. Και το ταξίδι προς το μέλλον είναι αέναο».