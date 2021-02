Μπάμπης Καραμπάτσος – Spartan Security: «Επενδύσεις και νέες αγορές»

Τη στρατηγική της επόμενης μέρας χαράσσει η εταιρεία φύλαξης Spartan Security.

Έχοντας ολοκληρώσει από το καλοκαίρι του 2020 την εξαγορά της PSS Security (πρώην Κατράντζος), τώρα αποβλέπει στην ενδυνάμωση της παρουσίας της με νέες επενδύσεις, ενώ δρομολογεί και την είσοδό της σε νέες αγορές.

Με αφορμή τον απολογισμό της χρονιάς που έληξε, ο ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας Μπάμπης Καραμπάτσος αναφέρει ότι: «Το 2020 ο κόσμος άλλαξε. Το ξέσπασμα της πρωτοφανούς παγκόσμιας πανδημίας και τα μεγάλης κλίμακας lockdown, έγιναν η σκληρή πραγματικότητα για τις κοινωνίες και τις οικονομίες όλων των χωρών. Για όλους εμάς στην Spartan Security η υγειονομική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της πεποίθησής μας ότι η λειτουργία της επιχείρησης σύμφωνα με τις παγιωμένες αξίες, τις αρχές και τα πρότυπά μας είναι η ορθή επιχειρηματική πρακτική για κάθε έκτακτη κατάσταση. Νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος για τους ανθρώπους της ομάδας μου αλλά και για τους συνεργάτες του δικτύου μας που, παρά την δυσμένεια των συνθηκών, κατέκτησαν υψηλούς στόχους και θέσεις ανάμεσα στους κορυφαίους του κλάδου της ασφάλειας»

Οι στόχοι

Για το επόμενο διάστημα η εταιρεία προτίθεται να δώσει έμφαση στην εκπαίδευση και τις καινοτομίες στο κλάδο της ασφάλειας, μέσω ενός προγράμματος, που όπως το αναλύει ο κ. Καραμπάτσος προβλέπει:

-Εξυπηρέτηση συνδρομητών

Ο στόχος για τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων μας, επιτεύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, καθώς αφιερώθηκαν αρκετές ώρες εκπαίδευσης και αξιολόγησης των χειριστών του Κέντρου Λήψης Σημάτων για ακόμη καλύτερη εξυπηρέτηση των συνδρομητών μας. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μέσα στο 2020 καταφέραμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα καταγραφής παραπόνων των πελατών, μέσω του οποίου μπορούμε να επιλύσουμε πιθανά προβλήματα και να ικανοποιήσουμε πλήρως τις ανάγκες τους. Παράλληλα μειώσαμε αισθητά το φαινόμενο των «ψευδοσυναγερμών» με συστηματική εκπαίδευση στο «φιλτράρισμα» και την ορθότερη διαχείριση των σημάτων. Τέλος, επενδύσαμε δυναμικά σε νέους ανθρώπινους πόρους ώστε οργανωμένα πλέον οι συνδρομητές να εκπαιδευτούν από εμάς και να αποκτήσουν καλύτερη παιδεία αναφορικά με την ορθή χρήση των συστημάτων ασφαλείας τους.

-Aναβάθμιση MySpartan App

Η εκπαίδευση αλλά και η αύξηση του προσωπικού δεν περιορίστηκε στους χειριστές αλλά επεκτάθηκε στο τεχνικό τμήματα σε θέματα υψηλής τεχνολογίας και πληροφορικής, μέσω ειδικών ενδοεταιρικών δράσεων και σεμιναρίων. Αποτέλεσμα όλης αυτής της προσπάθειας υπήρξε η θεαματική αναβάθμιση του ΜySpartan Αpp, που έδωσε επιπλέον δυνατότητες απομακρυσμένου χειρισμού και πλήρη διαχείριση του συναγερμού των συνδρομητών μας, καθώς και οn-line oπτικό έλεγχο των καμερών τους.

-Αυτοτιμολόγηση

Ακόμη και το προσωπικό που απασχολείται στο λογιστήριο μας υποκινήθηκε και μέσα από ειδικά λογιστικά σεμινάρια, υιοθέτησε νέους σύγχρονους τρόπους και μεθόδους αυτοτιμολόγησης και αυτόματης τραπεζικής πίστωσης των υπηρεσιών μας, κάτι που αποτελεί μια ακόμη πρωτιά για τις συνδρομητικές υπηρεσίες του κλάδου.

Προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση

Την ώρα που η ζωή μας έρχεται αντιμέτωπη με επαναστατικές αλλαγές, η Spartan Security συνεχίζει να επενδύει και φέρνει την «επανάσταση» στο customer experience στην ασφάλεια. Στο www.spartan.gr που διαρκώς αναβαθμίζεται, μπορεί ο καθένας να ενημερωθεί για όλα όσα χρειάζεται για την ασφάλειά του περιορίζοντας τις μετακινήσεις και τις συναντήσεις, αξιοποιώντας τα εργαλεία της τεχνολογίας! Προτεραιότητα μας η εξυπηρέτηση αλλά και η προστασία της υγείας όλων!

Πολιτική ποιότητας και ευθύνης

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στα διεθνή πρότυπα περί ασφαλείας, το 2020 ολοκληρώσαμε ή ανανεώσαμε τις πιστοποιήσεις μας, πλέον και με τα 6 συστήματα ποιότητας που αφορούν κάθε πεδίο εφαρμογής μας. Με μεγάλη μου ικανοποίηση μπορώ υπεύθυνα να εγγυηθώ πως πρώτοι στον κλάδο καταφέραμε να ακολουθήσουμε πιστά όλες τις προβλεπόμενες απαραίτητες διαδικασίες οργάνωσης και διοίκησης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την συνεχή δέσμευσή μας για παροχή ποιοτικών και αποτελεσματικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Εταιρικό marketing

H σταθερή προσπάθειά μας ώστε να ενισχύσουμε την αναγνωσιμότητα του brand name μας στην ελληνική αγορά, ευοδώθηκε και για το 2020. Συγκεκριμένα ξεκίνησε με μια μόνιμη συνεργασία με την Cosmote μέσω του deals for you, συνεχίστηκε με TV SPOT αναφορικά με την Υπηρεσία Ασύρματης Επικοινωνίας GPRS μέσω Global Sim, το RADIO SPOT με αναφορά στις συνολικές μας υπηρεσίες του δικτύου μας και ολοκληρώθηκε με μια πολύπλευρη digital καμπάνια σε ποικίλα κανάλια του διαδικτύου.

Να σημειωθεί, ότι το πανελλαδικό δίκτυο παραμένει σταθερά στην πρώτη θέση καθώς το 2020, 78 νέοι συνεργάτες εντάχθηκαν στην οικογένεια της Spartan Security που απαρτίζεται πλέον συνολικά από 1.016 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ασφάλειας. Η συνδρομητική βάση αντίστοιχα, ξεπέρασε τους 45.000 συνδεδεμένους ασφαλιζόμενους χώρους.