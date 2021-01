Νέες επενδύσεις στο real estate το 2021: Τα σχέδια τον κολοσσών του είδους στο newsit.gr

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομική ζωή της χώρας φιλοδοξούν να διαδραματίσουν οι εταιρείες που επενδύουν σε Ακίνητη Περιουσία.

Έχοντας βγει από μία μακρόχρονη οικονομική κρίση, η οποία παρατάθηκε και το 2020 λόγω του κορονοϊού, τώρα οι ΑΕΕΑΠ, ευελπιστούν ότι το τρέχον έτος θα υλοποιηθούν τα επενδυτικά τους σχέδια που περιλαμβάνουν ενίσχυση του χαρτοφυλακίου με νεοαναγειρόμενα επαγγελματικά κτίρια σε πολυσύχναστες εμπορικές γειτονιές, μεγάλες αποθήκες από τον κλάδο των logistics, ξενοδοχεία και οικιστικά συγκροτήματα.

Παράλληλα, οι νέες «αφίξεις», δρομολογούν και την είσοδό τους στο Χρηματιστήριο, καθώς σύμφωνα με το νόμο, οι ΑΕΕΑΠ υποχρεούνται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο δύο χρόνια μετά τη σύσταση τους.

Τη δραστηριότητα των ΑΕΕΑΠ στην εγχώρια αγορά ακινήτων και τα επενδυτικά τους σχέδια παρουσιάζει σήμερα το newsit.gr.

Prodea Investments – Τα σχέδια για το Hilton Κύπρου

Η μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας, έχει ανακοινώσει ότι προτίθεται να επενδύσει 500 εκατ. ευρώ, με σκοπό τη μεγέθυνση του χαρτοφυλακίου της σε ακίνητα που η αξία τους θα φθάνει τα 3 δις. ευρώ. Διαθέτει ακίνητα από όλες τις κατηγορίες, όπως επαγγελματικά, logistics, τουριστικά, οικιστικά κ.λπ, εντός και εκτός Ελλάδας, όπως Ιταλία και Ρουμανία, ενώ από το χαρτοφυλάκιό της με ακίνητα του εξωτερικού, ξεχωρίζει το Hilton Κύπρου. Μάλιστα, την τελευταία ημέρα του 2020 η Prodea ανακοίνωσε την συμφωνία πώλησης του 41% που κατέχει στην εταιρεία Vibrana Holdings Ltd, κάτοχο του 100% των μετοχών της εταιρείας The Cyprus Tourism Development Company Ltd, ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου The Landmark Nicosia στη Λευκωσία Κύπρου. Το ποσοστό αγόρασε εταιρεία συμφερόντων του κ. Παπαλέκα γνωστού από την επιχειρηματική του δραστηριότητα με τα Nammos και όχι μόνο. Στις πιο πρόσφατες κινήσεις της περιλαμβάνονται επίσης, επενδύσεις για την απόκτηση κτιρίων logistics, ενώ τη χρονιά που έκλεισε, ολοκληρώθηκε και η εξαγορά επαγγελματικών κτιρίων γραφείων στην Αθήνα.

Noval Property Α.Ε.Ε.Α.Π: Η άφιξη του Orbit και το πλάνο για River West

Πρόκειται για την εταιρεία του ομίλου Βιοχάλκο – Στασινόπουλου, στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκουν μεταξύ άλλων το εμπορικό κέντρο River West και η υπεραγορά ΙΚΕΑ στον Κηφισό. Ένα από τα σημαντικότερα κτίρια των Αθηνών που επίσης, ανήκουν στο χαρτοφυλάκιό της είναι το κτίριο Orbit στην λεωφόρο Κηφισίας, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν το 2019 και το κτίριο γραφείων The Butterfly στο Χαλάνδρι. Η αξία του χαρτοφυλακίου της διαμορφώνεται στα 349,1 εκατ. ευρώ, με βάση τις αξίες ακινήτων στις 30.6.20, καθιστώντας την, λόγω αυτής της αξίας, στη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα.

BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.: Επενδύει από Κολωνάκι μέχρι Ασπρόπυργο

Πρόκειται για την εταιρεία που ίδρυσε ο επιχειρηματίας Θεόδωρος Φέσσας συνεισφέροντας ακίνητα που ανήκαν στην InfoQuest. Το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών ακινήτων της αποτελείται από 28 ακίνητα υψηλών προδιαγραφών με συνολική αξία αποτίμησης €101,2 εκατ. Εντός του 2020, προχώρησε στην απόκτηση σημαντικών ακινήτων, υλοποιώντας την τελευταία εξαγορά λίγο προτού εκπνεύσει το έτος. Επιδιώκοντας να μετατραπεί σε έναν από τους δυνατότερους «παίκτες» της ελληνικής αγοράς ακινήτων logistics, απέκτησε οικόπεδο στον Ασπρόπυργο, με σκοπό να δημιουργήσει ένα logistics hub. Λίγο νωρίτερα είχε αποκτήσει το 80% της Sarmed Warehouses SA, στην οποία ανήκουν δύο οικόπεδα στη Μάνδρα, όπου έχουν ανεγερθεί βιομηχανικά και γραφειακά κτίρια. Το Σεπτέμβριο επίσης, λειτούργησε το boutique hotel «The Modernist», στο Κολωνάκι. Το ξενοδοχείο δυναμικότητας 38 δωματίων στεγάζεται σε κτίριο που περιήλθε στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας το 2018, ενώ μέχρι το 2015 στέγαζε την πρεσβεία του Καναδά

Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π.: Τα μισθωτήρια και οι αλυσίδες

Λειτουργώντας ως μια «μπουτίκ» εταιρεία επενδύσεων, η ICI ολοκλήρωσε την πρώτη της αγορά το 2012, ενώ από το 2016 εφαρμόζει δυναμικά το επενδυτικό της πλάνο. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018, το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε € 100,3εκ. και η λογιστική αξία της μετοχής της υπολογίσθηκε σε €6,97. Τελευταία μεγάλη κίνηση αποτέλεσε η πώληση ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 185,50 τ.μ. στην Νέα Ερυθραία, έναντι 380.000 ευρώ, το οποίο η εταιρεία απέκτησε το Μάρτιο του 2018 για 240.000 ευρώ. Ακίνητα του χαρτοφυλακίου της έχουν μεταξύ άλλων μισθωθεί σε εταιρείες όπως H&M, Public, Alpha Bank, IKA, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο κ.λπ.

Orilina Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.: Το «Κτήμα Θων», ο Ελλάκτωρ και τα μισθωτήρια

Εταιρεία, συμφερόντων της Brevan Howard, η Orilina Properties διαθέτει ένα αξιόλογο χαρτοφυλάκιο ακινήτων, ενώ το πλάνο της για την ελληνική αγορά, προβλέπει επενδύσεις 150 εκατ. ευρώ. Εντός του έτους, απέκτησε έναντι 26,27 εκατ. ευρώ, το ακίνητο που μισθώνει η Σκλαβενίτης στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Αλεξάνδρας και όμορο κατάστημα, που είχαν ανεγερθεί από την εταιρεία του Μπάμπη Βωβού στην έκταση που είναι γνωστή ως Κτήμα Θων. Στο χαρτοφυλάκιό της επίσης περιλαμβάνεται το κτίριο που στεγάζει τα γραφεία του ομίλου Ελλάκτωρ στην Νέα Κηφισιά, καθώς και το εμπορικό συγκρότημα στην ίδια περιοχή, όπου μισθώνεται από την αλυσίδα Jumbo και το Playmobil Fun Park.

Trastor AEEAΠ: Απέκτησε το διατηρητέο του Συντάγματος

Λίγο προτού εκπνεύσει το 2020, η εταιρεία προχώρησε στην πώληση οριζόντιων ιδιοκτησιών, με χρήση γραφείων, συνολικής επιφάνειας 1.673 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων υπόγειων χώρων, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 270 στο Χαλάνδρι. Νωρίτερα, είχε προβεί στην αγορά, διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Φιλελλήνων και Όθωνος στο Σύνταγμα. Συνολικά, διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο 65 ακινήτων, επενδυτικής αξίας € 302,1 εκατ. Το χαρτοφυλάκιο το οποίο έχει στην κυριότητά αποτελείται από 30 κτίρια γραφείων, 17 καταστήματα, 1 εμπορικό κέντρο, 3 logistics center, 1 σταθμό αυτοκινήτων, 10 πρατήρια καυσίμων και 3 οικόπεδα. Διαθέτει σημαντική ακίνητη περιουσία σε Αθήνα, Πειραιά, Ασπρόπυργο αλλά και σε Κέρκυρα, Βόλο και Φθιώτιδα.

Μπλε Κέδρος Α.Ε.Ε.Α.Π: Τα Coco Mat και τα ακίνητα

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2014 από την οικογένεια Ευμορφίδη που αναπτύσσει την αλυσίδα Coco Mat και στις 21 Μαρτίου του 2017 αδειοδοτήθηκε ως ΑΕΕΑΠ. Το χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνει κτίρια που στεγάζονται καταστήματα Coco Mat, καθώς και ξενοδοχεία που βρίσκονται σε Κολωνάκι, Κηφισιά, Μελίσσια, Φάληρο κ.λπ. Συνολικά, το χαρτοφυλάκιο της αποτελείται από 30 ακίνητα, εκ των οποίων τα 14 είναι εμπορικά, τα 7 τουριστικά, τα 2 οικιστικά και τα 7 γήπεδα.

Trade Estates AEEAΠ: Τα ΙΚΕΑ, τα Intersport και οι επόμενες κινήσεις

Αποτελεί εταιρεία του ομίλου Φουρλή, το όνομα του οποίου στην Ελλάδα είναι κυρίως γνωστό από τα ΙΚΕΑ και τα Intersport. Ο όμιλος έλαβε άδεια δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας το Φεβρουάριο του 2019. Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε καταστήματα και ακίνητα logistics. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει κυρίως, ιδιόκτητα καταστήματα που λειτουργούν ως ΙΚΕΑ σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Βουλγαρία και Κύπρο, ένα εμπορικό κέντρο στου Ρέντη, καθώς και ακίνητα logistics.