Ένας ακόμα ραδιοφωνικός σταθμός, ο Happy 104 FM, ανήκει κι επίσημα στον Όμιλο του ΣΚΑΪ ενισχύοντας τη δυναμική του στα ερτζιανά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση “Ο Όμιλος ΣΚΑΪ μας συστήνει το νέο του ραδιόφωνο, τον πιο χαρούμενο σταθμό της πόλης, τον Happy 104 FM. Εδώ, που η ξένη μουσική και τα τραγούδια που τρεντάρουν αυτήν τη στιγμή συναντούν τη «happy side of life».

Το νέο δημιούργημα του Ομίλου ΣΚΑΪ θα ξετυλίξει σύντομα το πλήρες πρόγραμμα του. Για την ώρα υπόσχεται non stop happy tunes! Cause we ’re happy!”

Ήδη από την 1η Ιανουαρίου ο Happy 104 FM στέλνει μέσα από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ τις δικές του Happy New Year ευχές.