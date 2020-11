JUST THE 2 OF US: Επιστρέφει με αρνητικά τεστ και με θετική ενέργεια

Όλα έως αυτή τη στιγμή βγήκαν… αρνητικά… οπότε αν δεν υπάρξει κάποια δυσάρεστη εξέλιξη θα βρεθούν ξανά μπροστά από τις κάμερες με θετική διάθεση κι ενέργεια, για να βάλουν φωτιά στα μικρόφωνα αλλά και στα social media.

Μετά από αρκετά κρούσματα κορονοϊού σε συντελεστές του JUST THE 2 OF US όλοι τους τήρησαν τα μέτρα μένοντας το απαιτούμενο διάστημα σε καραντίνα και έτσι, σε καινούργιο έλεγχο όλα τα τεστ βγήκαν αρνητικά. Οπότε ανοίγει ο δρόμος για το live του Σαββάτου στο OPEN και όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου από το σταθμό «Ο Νίκος Κοκλώνης μας δίνει ξανά ραντεβού LIVE αυτό το Σάββατο 14/11 στις 21:00. Μαζί του η απολαυστική παρέα των κριτών, η Δέσποινα Βανδή, η Μαρία Μπακοδήμου, η Βίκυ Σταυροπούλου και ο Σταμάτης Φασουλής, σχολιάζουν και βαθμολογούν τις ερμηνείες των παικτών, που προετοιμάζονται με coach τον Γιώργο Θεοφάνους.

Πέμπτος κριτής, όπως πάντα, το τηλεοπτικό κοινό που μέσα από την εφαρμογή του OPEN, αλλά και με δυνατότητα τηλεφωνικής κλίσης ή sms, δίνει τη θετική του ψήφο στους αγαπημένους του διαγωνιζόμενους και συναποφασίζει με την κριτική επιτροπή ποιο ζευγάρι θα αποχωρήσει από το Just The 2 Of Us.»

Να αναφέρω ότι την παραμονή του live θα γίνει ξανά νέος έλεγχος ώστε να είναι σίγουροι πως δεν θα υπάρξει κάποιο άλλο κρούσμα κορονοϊού, ενώ έχουν προβλεφθεί και θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την πανδημία.

Ετοιμαστείτε λοιπόν γιατί το Σάββατο, στις 9 το βράδυ, τα 13 ντουέτα θα διαγωνιστούν για να κερδίσουν τις εντυπώσεις και να πάρουν το «εισιτήριο» για το επόμενο live, προσπαθώντας βεβαίως βεβαίως να κερδίσουν και τις θετικές ψήφους των τηλεθεατών.