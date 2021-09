Πολλά ονόματα έχουν ακουστεί για τον καινούργιο κύκλο του Just The 2 Of Us που έρχεται στον ALPHA. Ποιοι είναι όμως, αυτοί που από μεθαύριο, το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου, θα τραγουδήσουν για φιλανθρωπικό σκοπό προσφέροντας θέαμα, κέφι και χαρά;

Με την ίδια… τζαστική διάθεση, δηλαδή με χιούμορ και χαρά θα σας αποκαλύψουμε ορισμένα από τα ζευγάρια του Just The 2 Of Us. Καθίστε λοιπόν χαλαρά και πάμε να λύσετε τα κουίζ με τα στοιχεία που θα σας δίνω για να μάθετε ποιους θα υποδεχτεί στο πλατό του ALPHA ο Νίκος Κοκλώνης.

Θα ξεκινήσουμε με δύο πρόσωπα που στη σκηνή του J2Us θα βρεθούν ο ένας απέναντι στην άλλη, αλλά έξω από το πλατό… είναι πολύ… πολύ στενοί, αφού είναι ζευγάρι. Τώρα θα είναι διαγωνιζόμενοι με διαφορετικούς coaches, αλλά τους τελευταίους μήνες απασχολούν πολύ το lifestyle ρεπορτάζ και τα social media με τις τρυφερές αλλά και χιουμοριστικές αναρτήσεις τους. Δίνω κι άλλα στοιχεία… sos: αυτός σχολιάζει σε πρωινή εκπομπή και αυτή συνεχίζει… να φωτογραφίζεται, ενώ κάποιες φορές με τις αναρτήσεις της αποδεικνύει ότι καλύτερα… μόνο να φωτογραφίζεται… αποφεύγοντας να γράφει σε αυτές. Έλα, ακόμα δεν τους βρήκατε; Θα σας βάλω τιμωρία να κοιτάζετε μισή ώρα τις αναρτήσεις τους στα social. Λοιπόν, δύο από τους διαγωνιζόμενους θα είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ιωάννα Τούνη που τον τελευταίο καιρό έχουν… αποκαλύψει επίσημα τη σχέση τους. Ποιοι όμως, θα τους βοηθήσουν στη… σχέση τους με το πεντάγραμμο;

Δίπλα στον Αλεξάνδρου θα είναι μία πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια… και σέξι θα πω… που όμως μην κάνετε όνειρα, γιατί είναι σύζυγος, μανούλα και μάλιστα με επίσης πολύ γνωστό κι αγαπητό τραγουδιστή. Για κάποια χρόνια μάλιστα οι δυο τους είχαν φύγει από την Ελλάδα, αλλά ευτυχώς επέστρεψαν. Εντάξει, μετά τη… sos βοήθεια, θα καταλάβατε ότι αναφέρομαι στην Κέλλυ Κελεκίδου που θα είναι coach του Αλεξάνδρου.

Απέναντί τους, δίπλα στην Ιωάννα Τούνη για να την βοηθήσει ώστε να μην… τσαλαπατά τις νότες θα είναι ένας τραγουδιστής που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του σε talent show. Εντάξει… «πιάσ’ το αβγό και κούρευ’ το» θα μου πείτε και δικαιολογημένα αφού οι μισοί σχεδόν κάτοικοι αυτής της χώρας έχουν συμμετάσχει σε κάποιο τέτοιο show. Να δώσω λοιπόν κι άλλη βοήθεια: στη μαρκίζα βάζει μόνο το όνομά του κι όχι το επώνυμο, ενώ βγήκε από το X Factor! Έλαααα, σας θέλω συγκεντρωμένους και να μην λέτε άσχετες απαντήσεις. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω και αρχίσετε τα γκουγκλαρίσματα θα σας πω ότι μαζί με την Ιωάννα Τούνη θα είναι ο Νικηφόρος. Εντάξει; Πάμε παρακάτω σε επόμενο ζευγάρι.

Μιας και είμαστε σε talent show πάμε σε ένα άλλο που… ριαλιτίζει αρκετά και είναι πολύ της… μόδας. Το πιάσετε το υπονοούμενο; Ένας πρώην διαγωνιζόμενος λοιπόν στο Greece’s Next Top Model θα βρεθεί στη σκηνή του J2Us για να αποδείξει ότι μπορεί να είναι… γύπας –πόσο να βοηθήσω πΓιαααα;- αλλά τραγουδά… ελπίζουμε… καλύτερα από το αρπακτικό πτηνό. Αν δεν τον έχετε βρει με τόση βοήθεια θα πρέπει να δείτε για τιμωρία σε επανάληψη όλο τον προηγούμενο κύκλο του GNTM. Διαγωνιζόμενος στο show του ALPHA θα είναι και ο Δημοσθένης Τζουνάμης, κατά ριάλιτι «γύπας», έχοντας «δασκάλα» του μία… σαρακατσάνα που τιμά τις παραδόσεις τους, αλλά και τη μουσική τους. Μπορεί να γεννήθηκε στη Βουλγαρία από ομογενείς έλληνες γονείς, αλλά μεγάλωσε με τους παραδοσιακούς ήχους τους οποίους ακολουθεί επαγγελματικά και κάνει κέφι… του πανηγυριού… με την καλή έννοια. Δυσκολάκι και όσοι το βρήκατε μπράβο σας, αλλά οι υπόλοιποι όταν γνωρίσετε τη Γιώτα Γρίβα στη σκηνή του J2Us να είστε σίγουροι ότι θα ξυπνήσει μέσα σας… το σαρακατσάνικο γλέντι! Έτσι, μαζί με τον ΔημοσθένηΤζουνάμη θα διεκδικούν κάθε βδομάδα την ψήφο των τηλεθεατών για να παραμείνουν στο show του ALPHA.

Το νεξτ ζευγάρι τώρα! Συναντήθηκαν πρώτη φορά τηλεοπτικά περιτριγυρισμένοι από πολλές… πολλές… πάρα πολλές κάμερες. Αυτή μάλιστα τις αγαπάει σε τέτοιο σημείο που έφτασε στο σημείο… να τις φιλάει όταν ήταν να τις αποχωριστεί. Αυτός από την άλλη δείχνει να τις… περιφρονεί, αλλά όταν βρέθηκε μακριά τους… έκανε κάποια παρατράγουδα, αλλά μην αρχίσουμε να λέμε για αυτά. Αν και δηλώνει… φαν της μοναξιάς… συνεργάστηκε –εμμέσως- με την παρτενέρα του σε ένα πολύ… εξωστρεφές τηλεοπτικό πρόγραμμα που τα πάντα κινούσε ένας… μεγάλος! Εντάξει… μετά από όλα αυτά… μόνο γάτες δεν έχουν βγει από την οθόνη σας. Ναι, όπως –ελπίζω- να έχετε καταλάβει, διαγωνιζόμενο ζευγάρι θα είναι η νικήτρια του Big Brother Άννα Μαρία Ψυχαράκη, έχοντας «δάσκαλό» της τον πρώην παρουσιαστή του ριάλιτι, Χάρη Βαρθακούρη.

Θέλετε το επόμενο ζευγάρι; Πάμε λοιπόν σε έναν πολύ γνωστό… και φωνάρα… λαϊκό τραγουδιστή που από την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στην τηλεόραση έδειξε ότι αξίζει να του δοθεί η ευκαιρία να ασχοληθεί με το τραγούδι. Και την κέρδισε αυτή την ευκαιρία… που γα να λέμε την αλήθεια, ήταν ευκαιρία για όλους εμάς, να ακούμε την πολύ καλή μεστή λαϊκή φωνή του. Ο λόγος για τον Θέμη Αδαμαντίδη που θα είναι στο J2Us για να… μυήσει στο δύσκολο χώρο του πενταγράμμου μία δημοσιογράφο και παρουσιάστρια που άμα τα βρει δύσκολα μπορεί να αρχίσει… τα γαλλικά! Το σίγουρο πάντως είναι πως αν δεν τα πηγαίνει καλά θα ρίξει τα… βέλη της και στις δικές της ερμηνείες, αφού έχει συνηθίσει να μην χαρίζεται σε… παραφωνίες. Αυτή λοιπόν που θα… βασανίζει τον Θέμη Αδαμαντίδη για να πατά σωστά… και να μην τσαλαπατά το πεντάγραμμο… είναι η Σάσα Σταμάτη.

Στο επόμενο ζευγάρι διαγωνιζόμενο είναι ένα πρόσωπο… κυριολεκτικά πολυπράγμον και μάλιστα έχοντας διαπρέψει σε όλους τους χώρους, ακόμα και όταν ασχολείται με… διλήμματα. Παραθέτω ορισμένα… ελάχιστα από το μακροσκελές βιογραφικό της, αφού αναφέρομαι σε γυναίκα: ανθρωπολόγος, διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Αθηνών, αλλά και της Σχολής Ξεναγών του ΕΟΤ. Συγχρόνως με τις μεταπτυχιακές της σπουδές Αρχαιολογίας (Sorbonne I) στο Παρίσι, στράφηκε και στη βιολογία, ιατρική ανθρωπολογία αποφοιτώντας με άριστα. Έχει δημοσιεύσει δεκάδες έρευνες σε ιατρικά περιοδικά, αλλά το ευρύ κοινό την γνώρισε μέσα από την κυκλοφορία του πρώτου της μυθιστορήματος που έγινε και τεράστια τηλεοπτική επιτυχία. Εντάξει; Καταλάβατε; Ή να συνεχίσω με το βιογραφικό της και να μας βρει η πρεμιέρα του J2Us; Ναι, διαγωνιζόμενη στο φιλανθρωπικό show θα είναι η Μάρα Μεϊμαρίδη που θα αποδείξει αν έχει ταλέντο και στο τραγούδι. Δίπλα της… όχι, δεν θα είναι «Οι μάγισσες της Σμύρνης»… αν και ποτέ δεν ξέρεις για τι και πόσα είναι ικανή… αλλά ένας νησιώτης. Αυτός λοιπόν έφυγε πριν από χρόνια από το κυκλαδίτικο νησί του και κατάφερε να γίνει γνωστός κι αγαπητός από τα πρώτα του βήματα στη μουσική αποκτώντας τεράστιο φαν κλαμπ, με τα τραγούδια του να μετρούν εκατομμύρια προβολές στο YouTube. Ο λόγος, όπως σίγουρα καταλάβατε, για τον Σταν που θα είναι coach της Μάρας Μεϊμαρίδη στο τραγούδι και αναμένονται πολλά από αυτή την ανατρεπτική συνεργασία.

Πάμε τώρα στο έβδομο ζευγάρι που για τον διαγωνιζόμενο θα πω ότι είναι ηθοποιός, κατάγεται από ένα μεγάλο και αγαπημένο νησί όλων των ελλήνων και πήρε τη θέση του στο ελληνικό τηλεοπτικό τοπίο καθημερινά για πολλά χρόνια. Λίγη ακόμα βοήθεια; Τη σειρά πρόβαλλε ο ALPHA και ο πρωταγωνιστικός του ήρωας αγαπήθηκε πολύ. Ε, ναι, αναφέρομαι στον «Αχιλλέα» της σειράς «Έλα στη θέση μου», κατά κόσμον Μαρίνος Κόνσολος που θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί τραγουδιστικά να ακούσει… και να διδαχτεί… από τα πάρα πολλά που έχει να του προσφέρει μία από τις πιο σημαντικές ελληνίδες ερμηνεύτριες, αφού η κάθε νότα, ο κάθε στίχος που βγαίνει από το στόμα της γίνεται εικόνα στον ακροατή. «Προσωπικά» δεν πιστεύω ότι «Η ζωή είναι γυναίκα», αλλά είναι «Υπόθεση καρδιάς» για να καταλάβουμε ότι «Μια ζωή δεν φτάνει» για τα «Πάθη» και στις «Αθώες Ενοχές»… και ότι «Κανείς δεν είναι κανενός»! Εντάξει, είναι σίγουρο ότι διαβάζοντας την παραπάνω πρόταση έχετε ξεκινήσει να τραγουδάτε ορισμένα από τα αγαπημένα τραγούδια που έχει σφραγίσει με την ερμηνεία της η Ελένη Δήμου, η οποία ναι… θα είναι στη σκηνή του J2U για να βοηθήσει τον Μαρίνο Κόνσολο να κατανοήσει πως η μουσική δεν είναι μόνο νότες, αλλά και ψυχή!

Αυτά λοιπόν είναι τα μισά, τα επτά δηλαδή, από τα δεκατέσσερα ζευγάρια που θα διαγωνιστούν στο φιλανθρωπικό show του ALPHA και θα υποδεχτεί το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου ο Νίκος Κοκλώνης. Τα υπόλοιπα… θα σας τα αποκαλύψουμε σε νέο άρθρο… για να δημιουργήσουμε και λίγο… σασπένς…!