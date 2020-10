Just The 2 Of Us: Στην κορυφή της τηλεθέασης

Τα μικρόφωνα πήραν… φωτιά με αποτέλεσμα να γίνει το ίδιο και στα μηχανάκια τηλεθέασης και έτσι το 2ο Live του να βρεθεί στην κορυφή.

Το Just The 2 Of Us σημείωσε 16,9% μέσο όρο στο γενικό σύνολο και 18,2% στο δυναμικό κοινό, (δεύτερο το STAR με 13,1%), φτάνοντας μάλιστα σε τέταρτο 21,4%.

Ακόμα υψηλότερη ήταν η τηλεθέαση στα γυναικεία κοινά, με τις Γυναίκες 15-24 ετών να σημειώνουν μέσο όρο 23,5%, τις Γυναίκες 25-44 να δίνουν στο OPEN 22,7%, ενώ από τις Γυναίκες 45-64 ετών το κανάλι εισέπραξε 22,4% μέσο όρο.

Υπολογίζεται ότι το διαγωνιστικό σόου τραγουδιού παρακολούθησαν 565.000 τηλεθεατές στο μέσο λεπτό και 2.800.000 τηλεθεατές για έστω ένα λεπτό.

Να θυμίσουμε ότι στο Just The 2 Of Us με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη διαγωνίζονται στο τραγούδι 14 ζευγάρια –από 14 επαγγελματίες τραγουδιστές με 14 celebrities από διαφορετικούς χώρους- με στόχο τη στήριξη ενός φιλανθρωπικού σκοπού και φέτος στηρίζει την ΕΛΕΠΑΠ και το Γηροκομείο Πειραιώς.

Η κριτική επιτροπή με τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή εκτός από τα πολύ εύστοχα σχόλια έχουν το 50% των ψήφων με το τηλεοπτικό κοινό να έχει το άλλο 50% για να ψηφίζουν το αγαπημένο τους ζευγάρι και από το αποτέλεσμα κρίνεται ποια ζευγάρια παραμένουν στο διαγωνιστικό σόου τραγουδιού. και την ψήφο των τηλεθεατών.