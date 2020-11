Just The 2 Of Us: Τα τραγούδια που θα ξεσηκώσουν

Ραντεβού με τους τηλεθεατές μέσα από τη συχνότητα του OPEN αλλά και τα social media δίνουν πάλι οι συντελεστές του Just The 2 Of Us.

Ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τα 11 διαγωνιζόμενα ζευγάρια που θα κριθούν από τους Δέσποινα Βανδή, Μαρία Μπακοδήμου, Βίκυ Σταυροπούλου και Σταμάτη Φασουλή αλλά και το τηλεοπτικό κοινό που παίζει βασικό ρόλο στο ποιο θα… αφήσει τα μικρόφωνα και θα αποχωρήσει.

Ποια είναι όμως τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν αύριο, στο 5ο Live, τα ζευγάρια προσπαθώντας να κερδίσουν επιτροπή και κοινό;

Από το ξένο ρεπερτόριο ο Γιώργος Θεοφάνους… αλλά όχι μόνος σε ορισμένες περιπτώσεις, έχει αναθέσει το «Call Me Maybe», το «Born to be wild» αλλά και το «What goes around comes around» που έχει κυκλοφορήσει ο Justin Timberlake, ενώ ένα από τα ζευγάρια θα… υποστηρίξει πως «Diamonds are forever».

Περισσότερα είναι τα τραγούδια από το εγχώριο ρεπερτόριο που περιλαμβάνει πολλά από τα είδη μουσικής! Έτσι ένα ζευγάρι θα πει το «Κουμπάρα, αχ κουμπάρε», ενώ άλλο θα ψάχνει… τη «Λόλα», την ώρα που άλλοι θα πάνε στους «Μασάι», με κάποιους να λένε «Κουβέντα στην κουβέντα» και άλλους να τραγουδούν «Σωτήρη μου, Σωτήρη μου». Τέλος ένα ζευγάρι θα μας θυμίσει την «Ταμπακιέρα» ενώ κάποιο θα τραγουδήσει για «Εύφλεκτα υλικά», που είχε κυκλοφορήσει η Δέσποινα Βανδή με τον Τόλη Βοσκόπουλο.

Αυτά λοιπόν είναι τα τραγούδια που έχουν μοιραστεί στα 11 ζευγάρια και… δεν θα προδώσουμε ποιο λέει το καθένα από αυτά, αλλά σίγουρα, αύριο στις 9 το βράδυ, μέσα από τη συχνότητα του OPEN τα τραγούδια θα ξεσηκώσουν τους τηλεθεατές… και για να σχολιάσουν μέσα από τα social media τις ερμηνείες…!