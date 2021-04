Οριστικό φαίνεται ότι είναι το διαζύγιο της Barking Well Media με τον τηλεοπτικό σταθμό OPEN, όπως άλλωστε δήλωσε κι ο ίδιος ο Νίκος Κοκλώνης στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για το Happy Day.

Μεταξύ άλλων λοιπόν ο παραγωγός και παρουσιαστής είπε πως είναι σίγουρο ότι την επόμενη σεζόν θα βγει το Just The Two Of Us, αποφεύγοντας όμως να αποκαλύψει πού θα το δούμε.

Βέβαια είναι λογικό πως μετά την πορεία του στο OPEN να έχουν ανοίξει… κι άλλοι δρόμοι για το show, με δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι το MEGA επιθυμεί να το εντάξει στο πρόγραμμά του για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο σε ερώτηση της Τσιμτσιλή για το ποιο κανάλι θα αποκτήσει τελικά το J2Us ο Νίκος Κοκλώνης απέφυγε να απαντήσει ξεκάθαρα, λέγοντας μάλιστα… σιβυλλικά πως δεν μπορεί να πει περισσότερα για να μην χαλάσει τη συνεργασία, αφού είναι «καινούργια».

Πηγαίνοντας λοιπόν με τη λογική… και τις πληροφορίες, το «καινούργια» προφανώς αποδίδεται στον ALPHA, ή στο αδελφό STAR, που με την παραγωγή στην «Τέλεια Απόδραση» φαίνεται να ξεκινά ευρύτερη συνεργασία, μπαίνοντας δυναμικά και στη διεκδίκηση για το J2Us.

Βέβαια αν λάβουμε υπόψη μας ότι το STAR την επόμενη σεζόν θα έχει και το Dancing With The Stars τότε η… ζυγαριά κλίνει προς ALPHA μεριά που είναι σαφές ότι το J2Us θα του δώσει δυναμική… και τηλεθέαση… σε μία ζώνη που φέτος δεν ήταν στα καλύτερά της για τον τηλεοπτικό σταθμό.

Δεν μένει λοιπόν να δούμε αν τελικά το πετυχημένο show θα βρεθεί προς ALPHA συχνότητα, γνωρίζοντας μάλιστα πως οι άλλοι μνηστήρες δεν πρόκειται να το αφήσουν… αμαχητί!