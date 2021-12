Ετοιμάζεται να ρίξει τίτλους τέλους σε έναν ακόμα κύκλο, αλλά κι αυτή τη φορά, μέσα από το καινούργιο τηλεοπτικό του σπίτι, τον ALPHA, το Just the 2 of Us θα αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές με πολλές εκπλήξεις και ανατρεπτικές εμφανίσεις στον τελικό.

Όπως πρώτα αναφέραμε στο newsit.gr, ο βραβευμένος παρουσιαστής της Γαλλικής τηλεόρασης και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας θα είναι ο επίσημος καλεσμένος του μεγάλου τελικού του Just the 2 of Us, ενώ όμως, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στη σκηνή και τον Χρήστο Μάστορα με τους «ΜΕΛΙSSES», που θα παρουσιάσουν τις επιτυχίες τους αλλά και ανατρεπτικές διασκευές γνωστών κομματιών.

Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες μου ο Νίκος Αλιάγας και ο Χρήστος Μάστορας θα συναντηθούν επί σκηνής και σε ένα ντουέτο… που θα ανοίξει πολλούς δρόμους και σίγουρα θα απολαύσουν οι τηλεθεατές.

Και βέβαια θα δούμε ποιο από τα τρία ζευγάρια που έφτασαν στον τελικό, δηλαδή οι Μαρίνος Κόνσολος – Ελένη Δήμου, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου- Κατερίνα Λιόλιου και Άννα Μαρία Ψυχαράκη- STAN θα σηκώσει το τρόπαιο.

Αύριο λοιπόν, το Σάββατο 1 Ιανουαρίου, στις 20:00, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί στον ALPHA τους τηλεθεατές για τον Μεγάλο Τελικό του Just the 2 of Us που υπόσχεται να είναι ένα ξέφρενο πρωτοχρονιάτικο πάρτι… με πολλή λάμψη!