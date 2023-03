Τα πιο σοβαρά λέγονται μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πιο αποκαλυπτικά λέγονται μεταξύ Θάρρους ή Αλήθειας.

Ενόψει λοιπόν του αυριανού τηλεοπτικού πάρτι, του Just the 2 of Us στον ALPHA, οι διαγωνιζόμενοι του Just the 2 of Us πήραν το ρίσκο και απάντησαν στα ζευγάρια τους στο δίλημμα θάρρος ή αλήθεια… και τα αποτελέσματα είναι ξεκαρδιστικά αλλά για κάποιους…. αποκαλυπτικά!

Η Ναταλία Αργυράκη επιλέγει αλήθεια γιατί φοβάται το θάρρος και μας απαντάει ότι πλέον έχει μάθει να τραγουδάει… και ο Γιώργος Βογιατζάκης μπορεί να σκαρφιστεί μαντινάδα ανά πάσα στιγμή για το οτιδήποτε:

«Δεν με ένοιαξε που έφυγες και που δεν μ’ αγαπούσες, με 3 λεξούλες θα το πω μέχρι εκεί μπορούσες.»

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης που δεν φοβάται το θάρρος έκανε 10 push ups και η Λίτσα Γιαγκούση είπε την αλήθεια και μας αποκάλυψε ότι έκλεισε τα 27…

Η Λουίζα Πυριόχου και ο Biased Beast επιλέγουν θάρρος και μας αποδεικνύουν ότι εκτός από φωνή έχουν και γυμναστικές ικανότητες…

Απ’ ότι φαίνεται και ο Βλάσσης Χολέβας με τη Μορφούλα Ιακωβίδου είναι πολύ αθλητικοί τύποι… ή όχι;

Έχουν κερατώσει ποτέ τον Τριαντάφυλλο στο παρελθόν; Και η Φελίσια μας αποδεικνύει και αυτή ότι μπορεί να γυμναστεί ανά πάσα στιγμή…

Με ποιον ονειρευόταν η Μαριάντα Πιερίδη να κάνει την επάνοδό της στη σκηνή; Και έχει ο Άρης το θάρρος να ενοχλήσει τους συμπαίκτες του κατά τη διάρκεια της πρόβας τους;

Έχει πέσει η Στεφανία Ρίζου πάνω στη σκηνή; Ο Γιώργος Κοψιδάς θαρραλέα διέκοψε τη συνέντευξη της Τζούλι και του Σπύρου για να κάνει τι;

Είναι αλήθεια ότι η Κατερίνα Στανίση θα κάνει διακοπές μαζί με τον Παντελή στην Κρήτη το καλοκαίρι; Θέλει ο Παντελής Τουτουντζής να βάψει την Κατερίνα Στανίση;

Έχει πει ποτέ η Χριστίνα Μαραγκόζη σε συνάδελφό της ότι δεν έχει ωραία φωνή; Δέχτηκε ο Φοίβος Παπαδάκης να ραπάρει;

Λέει αλήθεια η Σοφία Παυλίδου ότι έβγαλε φωτογραφίες γάμου με τον Ζερόμ και εκείνος της τραγούδησε στα γαλλικά;

Αύριο όμως, Σάββατο 1η Απριλίου, στις 20:00, ο Νίκος Κοκλώνης θα υποδεχτεί τους τηλεθεατές στον ALPHA και οι Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή θα πουν αλήθεια και με θάρρος την άποψή τους για τους διαγωνιζόμενους…!