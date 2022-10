Πρεμιέρα το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου για τον καινούργιο κύκλο του τηλεπάρτι, όπως έχει χαρακτηριστεί στα social media το φιλανθρωπικό show.

Στις 8 το βράδυ ο Νίκος Κοκλώνης θα καλωσορίσει στη συχνότητα του ALPHA τους τηλεθεατές, την κριτική επιτροπή, αλλά και τα διαγωνιζόμενα ζευγάρια για τα οποία έχουν πολλά ονόματα ακουστεί και στο πρώτο live… κι ίσως όχι μόνο σε αυτό… διαπιστωθεί ποιοι τελικά πήραν το «πράσινο φως» για να ανέβουν στην (κρατήστε το αυτό) τεράστια σκηνή του.

Ωστόσο, ένα από τα ονόματα που είναι σίγουρα στη λίστα συμμετεχόντων και δικαιολογημένα αναμένουμε να μας χαρίσει ξανά πολύ ωραίες ερμηνείες είναι από τις ευχάριστες εκπλήξεις συμμετοχής.

Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου μία από τις «δασκάλες» ή coach όπως τους λένε στο J2Us, είναι η Φωτεινή Δάρρα.

Η παραγωγή κατάφερε να αποσπάσει τη θετική της απάντηση και έτσι μαζί με τον «μαθητή» της… που επίσης, είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη, αναμένεται να μας χαρίσουν πολύ ωραίες ερμηνείες στη σκηνή του Just the 2 of Us, κερδίζοντας τους τηλεθεατές και… εννοείται… την κριτική επιτροπή.

Και μας και το … πληκτρολόγιο έφερε το λόγο στην κριτική επιτροπή, με όλους τους εμπλεκόμενους να κρατούν εφτασφράγιστο μυστικό ποιο πρόσωπο θα καθίσει δίπλα από τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Σταμάτη Φασουλή και τη Δέσποινα Βανδή να σας αποκαλύψω πως… ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την τελική επαφή και υπογραφή. Ε, ναι… όσα και να κυκλοφορούν και να λέγονται… το κλείσιμο θα γίνει την Τετάρτη, με ένα από τρία πολύ γνωστά πρόσωπα, που προέρχονται από διαφορετικούς… αλλά με αρκετά κοινά σημεία… επαγγελματικούς χώρους!

Εντάξει… δεν θα πω περισσότερα, αφού λίγες ημέρες απομένουν μέχρι την πρεμιέρα του στον ALPHA για να δούμε αν ο Νίκος Κοκλώνης με το Just the 2 of Us βάζει και αυτή τη σεζόν… φωτιά τα σαββατόβραδα… με πολλούς τρόπους και εκπλήξεις, αφού ο λαός… τραγούδι, γέλιο και χαρά θέλει…!