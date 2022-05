Κατά συρροή δολοφόνοι, αιμοβόρες συμμορίες, και καρτέλ ναρκωτικών είναι στη νέα κατηγορία του ERTFLIX, καλώντας όσους επιθυμούν να εξερευνήσουν έναν κόσμο γεμάτο διαφθορά, κρυμμένα ίχνη και κάλυκες.

Εννέα σειρές ντοκιμαντέρ, ξεδιπλώνουν το νήμα μυστηρίων που δεν διαλευκάνθηκαν ποτέ, δημιουργούν ξανά τα πορτρέτα των πιο αιμοβόρων serial killers της παγκόσμιας ιστορίας και χτίζουν τον μύθο των πιο επικίνδυνων συμμοριών.

Τα ντοκιμαντέρ που συνθέτουν ένα σκοτεινό πάζλ αιματηρά σημεία στην ιστορία του υπόκοσμου και υπάρχουν στη νέα κατηγορία του ERTFLIX είναι:

«11 πτώματα» (The Eleven)

«Οι 11 που πήγαν στον παράδεισο». Αυτός ήταν ο χαρακτηρισμός που απέδωσε ο κατά συρροή δολοφόνος Εντ Μπελ, στα θύματα του μέσα από μια γραπτή εξομολόγηση. Μια σειρά ντοκιμαντέρ έρευνας βασισμένη σε όσα εξομολογήθηκε ο στυγερός δολοφόνος, σκοπεύει να ρίξει φως στον τρόπο ζωής και δράσης του, αλλά και να αποτυπώσει τις αντιδράσεις των θυμάτων του, προκειμένου να κατανοήσουμε τι συνέβη στο Γκάλβεστον την δεκαετία του ’70. Έξι επεισόδια, 11 θύματα που οδηγούν στο ίδιο πρόσωπο.

«Ποιος σκότωσε τον ράπερ Τούπακ Σακούρ;» (Who killed Tupac?)

Ένας από τους κορυφαίους ραπ καλλιτέχνες της ιστορίας. Ένας φόνος που έμεινε στο σκοτάδι. Ο δικηγόρος Μπέντζαμιν Κραμπ, ειδικευμένος στα ζητήματα πολιτικών δικαιωμάτων, σχηματίζει μια ομάδα ειδικών, φίλων και συγγενών για να ερευνήσει τη ζωή και τον τραγικό θάνατο του Τούπακ Σακούρ. Έξι επεισόδια στη σκιά του απόλυτου μυστηρίου.

«Κυνηγώντας τον Ζόντιακ»

(The Hunt for the Zodiac Killer)

Ήρθε η στιγμή να εξερευνήσουμε κάθε πτυχή του πιο αινιγματικού δολοφόνου στην αμερικανική ιστορία. Η ταυτότητα του Ζόντιακ διερευνάται από τις αμερικανικές Αρχές μέχρι και σήμερα. Μια Σειρά ντοκιμαντέρ έρευνας, 5 επεισοδίων αναλύει όσα συνέβησαν 50 χρόνια πριν και ρίχνει φως στο σκοτάδι ενός θρύλου που στιγμάτισε την Καλιφόρνια.

«Η ιστορία της διακίνησης ναρκωτικών»

(The story of drug trafficking)

Η εκπομπή φέρνει στο φως την ιστορία της παγκόσμιας διακίνησης ναρκωτικών, από τη δεκαετία του 1880 έως σήμερα, αποδεικνύοντας μέσω μιας διεξοδικής χρονολογικής έρευνας, πώς το εμπόριο ποικίλων συνθετικών ουσιών προκάλεσε διαμάχες εξουσίας μεταξύ των κρατών ανά τον κόσμο τον τελευταίο ενάμιση αιώνα.

«ΗΠΑ: Ο πόλεμος των ναρκωτικών»

(America’s War on drugs)

Ένα συναρπαστικό ταξίδι τεσσάρων επεισοδίων στις τελευταίες πέντε δεκαετίες, που αποκαλύπτει πώς η CIA, με την εμμονή της να διατηρήσει την ασφάλεια των ΗΠΑ στη μάχη κατά του κομμουνισμού, συμμάχησε με τη μαφία και τους ξένους διακινητές ναρκωτικών.

«Σωματεμπορία ανηλίκων στο Λος Άντζελες»

(Los Angeles: Sex trade in minors)

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεκάδες χιλιάδες ανήλικοι έχουν πέσει θύματα σωματεμπορίας. Το Λος Άντζελες είναι ο μεγαλύτερος κόμβος πορνείας ανηλίκων σε όλη τη χώρα. Ορδές νεαρών κοριτσιών εκδίδονται στους δρόμους του East Hollywood, σε διαμερίσματα, αλλά και σε μοτέλ υπό τον έλεγχο των προαγωγών τους. Μια σειρά ντοκιμαντέρ που ακολουθεί μια ειδική αστυνομική ομάδα, με αποστολή να σταματήσει τη δράση των προαγωγών, να εξαρθρώσει τα δίκτυά τους, να παγιδεύσει τους δράστες των σεξουαλικών εγκλημάτων και να οργανώσει επιχειρήσεις διάσωσης ανήλικων εκδιδόμενων κοριτσιών.

«Πίσω από την κλειστή πόρτα»

(Private violence)

Βία κατά των γυναικών στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Το μέρος όπου μια γυναίκα είναι λιγότερο ασφαλής από οπουδήποτε αλλού, είναι το σπίτι της. Κάθε μέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες δολοφονούνται τέσσερις γυναίκες από βίαιους πρώην συντρόφους τους. Και το ερώτημα όλων παραμένει «Γιατί δεν φεύγουν;» Στο ερώτημα αυτό δίνονται απαντήσεις μέσα από τις ιστορίες βίας δύο γυναικών που επιβίωσαν, παρά την ανεπάρκεια του συστήματος να τις προστατέψει.

«Στα άδυτα της Μαφίας»

(The Making of the Mob: Chicago)

Η σειρά ξεκινά με τα πρώτα χρόνια του Αλ Καπόνε στη Νέα Υόρκη και συνεχίζει με τη μετακόμισή του στο Σικάγο, όπου πήγε με τον μέντορά του. Όταν ξεκινά η ποτοαπαγόρευση, οι συμμορίες της πόλης μάχονται για το ποια θα κυριαρχήσει στο λαθρεμπόριο και ο Καπόνε αποφασίζει να τα βάλει με τις αντίπαλες συμμορίες.

«Στα άδυτα της Μαφίας»

(The Making of the Mob: NY)

Με αφηγητή τον βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Ρέι Λιότα, η σειρά μας μεταφέρει στο 1905. Αφηγείται την ιστορία του Τσαρλς (Λάκι) Λουτσιάνο, του Μέγιερ Λάνσκι, του Μπέντζαμιν (Μπάγκσι) Σίγκελ και άλλων θρυλικών γκάγκστερ από το ξεκίνημά τους ως συμμορία εφήβων της γειτονιάς μέχρι την εξέλιξή τους ως δολοφόνους, επιχειρηματίες και λαθρέμπορους και κορυφαίες μορφές του εγκληματικού υποκόσμου.