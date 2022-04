Την κλασική του συνήθεια προγραμματισμού θα τηρήσει και αυτό το Πάσχα το STAR δίνοντας περισσότερο χρόνο στους μικρούς του φίλους για να απολαύσουν παιδικές ταινίες και σειρές. Ωστόσο, ο σταθμός προγραμματίζει και ταινίες με σκοπό να κρατήσει και τους μεγάλους στη συχνότητά του, ενώ όμως, δίνει… άδεια σε κάποιες εκπομπές.

Αναλυτικά, λοιπόν τη Μεγάλη Εβδομάδα (16-23/4), την Κυριακή του Πάσχα (24/4), Δευτέρα του Πάσχα (25/4) και Τρίτη (26/4), το πρόγραμμα του Star αλλάζει.

Έτσι από τη Μ. Πέμπτη 21/4 έως και τη Δευτέρα του Πάσχα 25/4, τα παιδιά θα απολαύσουν, από νωρίς το πρωί, τους πιο αγαπημένους τους animation ήρωες στις πιο διασκεδαστικές περιπέτειες με ταινίες και σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή!

–Μ. Πέμπτη 21/4: Dragons: The gift of the night fury, Turbo, Scooby Doo! Η κατάρα των 13 φαντασμάτων – Α΄ Τηλεοπτική Προβολή, Το κυνήγι των χαμένων βελανιδιών, Φερδινάνδος

–Μ. Παρασκευή 22/4: Ένας τρελός, τρελός τρελός Μπαγκς Μπάνι, Ο Ντάφι Ντακ κυνηγός φαντασμάτων, Σκούμπι Ντου: Το μυστήριο αρχίζει, Η ταινία Lego Ninjago- Α΄ Τηλεοπτική Προβολή, Home

–Μ. Σάββατο 23/4: Σκούμπι Ντου: Χαμός στο τσίρκο, Ένας σκίουρος σούπερ ήρωας 2, Το μαγικό χαλί- Α΄ Τηλεοπτική Προβολή, Ροβινσώνας Κρούσος

–Κυριακή του Πάσχα 24/4: Σκούμπι Ντου: Ο μύθος του κόκκινου φαντάσματος, Η μουσική της ζούγκλας- Α΄ Τηλεοπτική Προβολή, Οι ευχούληδες

–Δευτέρα του Πάσχα 25/4: Ντάφι Ντακ, η ταινία: Στο νησί της φαντασίας, Σκούμπι Ντου: Κυνήγι στον κυβερνοχώρο

-Βέβαια παραμένει σταθερό το ραντεβού κάθε Σαββατοκύριακο στη ζώνη παιδικών, τη Starland, και το Μ. Σάββατο 23/4 και την Κυριακή του Πάσχα 24/4.

Ας δούμε όμως και ποιες είναι οι κινηματογραφικές επιλογές και για όλη την οικογένεια με κωμωδίες ελληνικές και ξένες, περιπέτειες, κοινωνικές, δραματικές ταινίες με ορισμένες σε Α΄ Τηλεοπτική Προβολή.

–Μ. Τετάρτη 20/4: Οι Θεοί της Αιγύπτου, Το πράσινο μίλι

–Μ. Πέμπτη 21/4: Η τιτανομαχία, Νώε για μια εβδομάδα, Αγώνας για δικαιοσύνη- Α΄ Τηλεοπτική Προβολή, Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον

–Μ. Παρασκευή 22/4: Επιθυμίες… στο παρά πέντε, Lion, Η δύναμη της πίστης- Α΄ Τηλεοπτική Προβολή, Η οργή των Τιτάνων, Η διερμηνέας

–Μ. Σάββατο 23/4: Οδύσσεια, Η γυνή να φοβήται τον άνδρα (επιχρωματισμένη), Ντουέτο εν δράσει

–Κυριακή του Πάσχα 24/4: Εξωτικό ξενοδοχείο Μάριγκολντ II, Ο τρελοπενηντάρης, Η καφετζού, Στην καρδιά της θάλασσας

–Δευτέρα του Πάσχα 25/4: Dolphin tale 2, Τζένη – Τζένη, Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο

–Τρίτη 26/4: Βασιλιάς Αρθούρος: Ο θρύλος του σπαθιού, Suicide Squad

Οι ζωντανές εκπομπές «breakfast@star» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 09:00) με τους Γιώργο Καρτελιά και Ελίνα Παπίλα και «Αλήθειες με τη Ζήνα» (Δευτέρα έως Παρασκευή στις 12:00 ) με τη Ζήνα Κουτσελίνη, δεν θα μεταδοθούν Μ. Πέμπτη 21/4, Μ. Παρασκευή 22/4, Δευτέρα του Πάσχα 25/4, αλλά θα επανέλθουν στο πρόγραμμα του STAR από την Τρίτη 26/4.

-Η ξένη σειρά «Ντετέκτιβ Μονκ», δεν θα μεταδοθεί Μ. Πέμπτη 21/4, Μ. Παρασκευή 22/4, Δευτέρα του Πάσχα 25/4 και θα επιστρέψει από την Τρίτη 26/4.

-Η εκπομπή «Shopping Star» θα μεταδοθεί σε επανάληψη από Μ. Δευτέρα 18/4 έως Μ. Τετάρτη 20/4, ενώ δεν θα μεταδοθεί τη Μ. Πέμπτη 21/4 και τη Μ. Παρασκευή. Νέα επεισόδια θα ξεκινήσουν από τη Δευτέρα του Πάσχα 25/4.

-Η ελληνική, καθημερινή, κοινωνική σειρά «Τρία μίλια» δεν θα μεταδοθεί Μ. Πέμπτη 21/4 και Μ. Παρασκευή 22/4, αλλά θα επιστρέψει από τη Δευτέρα του Πάσχα 25/4 κανονικά στο πρόγραμμα.

-Το παιχνίδι «Τροχός της Τύχης» δεν θα μεταδοθεί Μ. Πέμπτη 21/4, Μ. Παρασκευή 22/4 και θα επανέλθει από τη Δευτέρα του Πάσχα 25/4.

-Το δελτίο ειδήσεων στη νοηματική δεν θα μεταδοθεί από Μ. Πέμπτη 21/4 έως και Κυριακή του Πάσχα 24/4.

-Όσον αφορά το «MasterChef 2022» δεν θα μεταδοθεί από Μ. Τετάρτη 20/4 έως Τρίτη 26/4 και το ριάλιτι μαγειρικής θα επιστρέψει από την Τετάρτη 27/4 με νέο επεισόδιο.

-Η εκπομπή «Stars System» με την δεν θα μεταδοθεί Μ. Σάββατο 23/4 και Σάββατο 30/4, αλλά θα επανέλθει το Σάββατο 7/5.

-Η εκπομπή «Traction» δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή του Πάσχα 24/4 και την Κυριακή 1/5 και νέο επεισόδιο θα προβληθεί την Κυριακή 8/5.

-Η ξένη σειρά «Τα φιλαράκια» δεν θα μεταδοθεί την Κυριακή του Πάσχα 24/4 και θα ξεκινήσει από το Σαββατοκύριακο 30.4-1.5 να προβάλλεται ξανά.

-Η ξένη σειρά «Two and a half men», δεν θα μεταδοθεί Μ. Σάββατο 23/4 και Κυριακή του Πάσχα 24/4, αλλά θα επιστρέψει το Σαββατοκύριακο 30.4-1.5.

-Η ξένη σειρά «Ο Συνήγορος» δεν θα μεταδοθεί τη Δευτέρα του Πάσχα 25/4, αλλά θα επιστρέψει τη Δευτέρα 2/5.