Έκπληξη: Δεν θα πιστεύετε ποιο talent show απέκτησαν στο Open!

Τελικά ίσως και να τους έχουμε... παρεξηγήσει στο κανάλι της Παιανίας πιστεύοντας ότι θα βγάλουν την καινούργια σεζόν... όπως - όπως, προσπαθώντας να μαζέψουν τα χρέη από τη χασούρα της προηγούμενης σεζόν!

Γιατί εκτός από το «Κόκκινο Ποτάμι», το καινούργιο σήριαλ του Μανούσου Μανουσάκη, αλλά και το X Factor που ήταν να βγει από πέρυσι το πρόγραμμα του prime time για την καινούργια σεζόν έχει πολλά… κενά. Τελικά όμως, ίσως δεν είναι και τόσο της… λευκής σημαίας και δεν σκοπεύουν να παραδώσουν… τηλεθεατές αμαχητί. Μάλιστα όπως μαθαίνω ένα από τα «όπλα» που απόκτησαν είναι… δοκιμασμένο έχοντας αποδείξει ότι αν στηθεί καλά τότε θα κερδίσει τους τηλεθεατές. Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρες πληροφορίες μου το OPEN απέκτησε τα δικαιώματα του «Just The Two Of Us» του talent show που προβλήθηκε για δύο σεζόν από το MEGA και παρουσίασαν ο Γιώργος Καπουτζίδης και τη δεύτερη σεζόν η Ζέτα Μακρυπούλια.

Τα στελέχη του σταθμού λοιπόν έχουν αποκτήσει τα δικαιώματα του talent show για τη χώρα μας και αυτή την περίοδο μελετούν το κόστος παραγωγής του θέλοντας να το βγάλουν στον αέρα τους επόμενους μήνες! Για την ιστορία μάλιστα αξίζει να αναφέρω ότι το συγκεκριμένο project προσπάθησε να αποκτήσει κι άλλος τηλεοπτικός σταθμός αλλά τελικά τα δικαιώματά του προς το παρόν απέκτησε το OPEN.

Σύμφωνα μάλιστα με τις ίδιες έγκυρες πληροφορίες μου την παρουσίασή του θα αναλάβει ο Νίκος Κοκλώνης με τον οποίο έχουν κάνει ήδη επαφές και συζητήσεις.

Ο παρουσιαστής βέβαια θα συνεχίσει το «Celebrity Travel» αλλά αν όλα εξελιχθούν θετικά τότε μία φορά τη βδομάδα θα καλησπερίζει celebrities και στη σκηνή του «Just The Two Of Us» και οι οποίοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν ταλέντο και στο τραγούδι.

Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν τις επόμενες ημέρες και έτσι θα διαπιστώσουμε αν στο σταθμό της Παιανίας έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουν τους τηλεθεατές ή τελικά στο μεγαλύτερο μέρος του prime time το OPEN θα είναι… closed…!