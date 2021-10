Από αυτή την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου στην πλατφόρμα της COSMOTE TV έρχεται το pop-up κανάλι που θα είναι αφιερωμένο στο «σύμπαν» της Marvel. Το κανάλι θα προβάλει ταινίες, αφιερώματα και ντοκιμαντέρ για κάθε σούπερ ήρωα, συνεντεύξεις πρωταγωνιστών και δημιουργών, καθώς και backstage υλικό.

Δυο βδομάδες γεμάτες σούπερ ήρωες και όχι μόνο απολαμβάνοντάς τους εν δράσει, αλλά και με συνεντεύξεις τους καθώς και μπόλικο backstage υλικό από το «Marvel Cinematic Universe». Το κανάλι των υπερηρώων, το COSMOTE CINEMA MARVEL STUDIOS, θα παραμείνει στον «αέρα» έως και την Κυριακή 31/10, προβάλλοντας blockbusters του κορυφαίου κινηματογραφικού στούντιο.

Μεταξύ αυτών είναι οι ταινίες Captain America: The First Avenger, Captain America: Winter Soldier, Captain America: Civil War με τον Κρις Έβανς, Iron Man, Iron Man 2 και Iron Man 3 με τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ, καθώς και τα 4 μέρη του all-star cast franchise των «Εκδικητών» (MARVEL’S THE AVENGERS, AVENGERS: Age of Ultron, AVENGERS: Infinity War, AVENGERS: Endgame).

Από το πρόγραμμα του καναλιού δε θα μπορούσε να λείπει ο Μαύρος Πάνθηρας (Black Panther), η πρώτη ταινία υπερηρώων που ήταν υποψήφια για OSCAR καλύτερης ταινίας.

Στο COSMOTE CINEMA MARVEL STUDIOS θα προβληθεί και το Doctor Strange με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, οι δύο ταινίες με τους Φύλακες του Γαλαξία (Guardians of the Galaxy), το Captain Marvel, καθώς και οι περιπέτειες των Ant-Man (Πολ Ραντ) και Thor (Κρις Χέμσγουορθ) μέσα από τις ταινίες Ant-Man, O Ant-Man και η Σφήκα (Ant-Man and the Wasp) και Thor, Thor: Ragnarok και Thor: The Dark World.

Το πρόγραμμα του καναλιού θα κάνει έναρξη με την ταινία Captain America: O Πρώτος Εκδικητής (Παρασκευή 15/10, 19.10), ενώ ο επίλογος θα γραφτεί με την «τελευταία πράξη» των Εκδικητών, Avengers: Endgame (Κυριακή 31/10, 21.30).

Από την Παρασκευή λοιπόν και για δύο βδομάδες οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στο «σύμπαν» των υπερηρώων της Marvel που έχουν εκατομμύρια θαυμαστές σε όλο τον κόσμο…!

Δείτε βίντεο: