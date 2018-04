Το φιλμ για την «Ψυχή της Μυκόνου»

Έχοντας ήδη αποσπάσει δύο βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ και τρεις επίσημες υποψηφιότητες το φιλμ του Νίκου Μαστοράκη «Mykonos, The Soul Of An Island» κάνει πρεμιέρα στο εγχώριο τηλεοπτικό τοπίο.