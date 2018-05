Game of Love: δυστυχώς υπάρχει αυτή η τηλεόραση

Πρεμιέρα χθες το βράδυ για ένα από τα καινούργια προγράμματα του ΑΝΤ1, το «Game of Love», ένα «παιχνίδι σχέσεων» όπως θέλει να το χαρακτηρίζει το κανάλι του Αμαρουσίου.

Λίγο πριν από το τέλος της φετινής σεζόν ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να το βγάλει στον αέρα με την ελπίδα ότι θα ανακάμψει τη συνεχιζόμενη πτωτική πορεία του στους πίνακες τηλεθέασης που τον έχουν κατατάξει στην τέταρτη θέση του γενικού συνόλου και στην πέμπτη του δυναμικού κοινού.

Αν αναρωτιέστε «πώς τα πήγε τελικά;» και αν σημείωσε ανοδική πορεία η απάντηση είναι ανάλογη με το θέαμα που προσέφερε: χαμηλότατη! Το «παιχνίδι» βρέθηκε εκτός παιχνιδιού με τους τηλεθεατές να του γυρίζουν την πλάτη και ο ΑΝΤ1 να εισπράττει 7,8% στο γενικό σύνολο και 9,9% στο δυναμικό κοινό για όλη τη διάρκεια μετάδοσής του. Βέβαια «αρχή είναι ακόμα» και είναι σίγουρο ότι τα στελέχη του σταθμού ευελπιστούν –και θα κάνουν ό,τι μπορούν- για να το φουντώσουν. Ακολουθώντας την τακτική «με κράζεις, με θαυμάζεις» έχουν σκοπό το ριάλιτί τους να δημιουργήσει τόσο κράξιμο που να «τσιμπήσουν» οι τηλεθεατές. Είναι σίγουρο ότι στο κανάλι του Αμαρουσίου θέλουν το κράξιμο μπας και γίνουν «talk of the tv»… με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να συντονιστούν οι τηλεθεατές. Τακτική που απέδωσε με άλλα, παρόμοιας… αισθητικής προγράμματα, όπως το «My style rocks» και «Power of Love» του ΣΚΑΪ. Βέβαια για να είμαστε δίκαιοι το ριάλιτι του ΑΝΤ1 είναι πολύ καλύτερη παραγωγή από τις αντίστοιχες του ΣΚΑΪ προσφέροντας πολλά εξωτερικά πλάνα και πλούσια… τοπία, γενικά! Έτσι με σκοπό το «φάτε μάτια ψάρια… και κράξτε» ο ΑΝΤ1 ευελπιστεί να κερδίσει τους τηλεθεατές, αλλά προς το παρόν, με τα αποτελέσματα της πρεμιέρας όχι μόνο δεν επετεύχθη ο σκοπός τους αλλά οι τηλεθεατές δεν μπήκαν στη συχνότητα του σταθμού ούτε μετά τη «back to back» προβολή του ριάλιτι με αποτέλεσμα και η εκπομπή «Ράδιο Αρβύλα» να σημειώσει χαμηλότατες πτήσεις στους πίνακες τηλεθέασης.

Τις επόμενες ημέρες θα κριθεί αν η τακτική τους είναι σωστή ή θα αναγκαστούν να καταλάβουν ότι οι τηλεθεατές δεν φεύγουν για να πάνε απέναντι, αλλά στο κανάλι του Αμαρουσίου κάνουν ό,τι μπορούν για να στείλουν τους τηλεθεατές αλλού…!