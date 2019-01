Gameathlon-διήμερο γεμάτο παιχνίδι με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία

Με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης θα πραγματοποιηθεί αυτό το σαββατοκύριακο το 7ο Gameathlon με σκοπό οι επισκέπτες να ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών παιχνιδιών.

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου: “Με τη γνωστή έκφραση της δημοφιλούς σειράς Game of Thrones, «Winter is coming», το 7ο Gameathlon (https://gameathlon.eu/) εγκαινιάζει τον καινούργιο χρόνο με ένα διήμερο γεμάτο παιχνίδι, ψυχαγωγία και φυσικά την τελευταία λέξη της τεχνολογίας! Το Σαββατοκύριακο 19 & 20 Ιανουαρίου 2019 στο Ολυμπιακό Κέντρο Tae Kwon Do, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν τα αγαπημένα τους παιχνίδια σε 150 κονσόλες και 150 υπολογιστές τελευταίας γενιάς, να παρακολουθήσουν γνωστούς Youtubers, cosplayers, Influencers και επαγγελματίες παίκτες των eSports, να παίξουν επιτραπέζια αλλά και να γνωρίσουν καλλιτέχνες που δραστηριοποιούνται στο χώρο του παιχνιδιού και της λογοτεχνίας της φαντασίας. Για πρώτη φορά μάλιστα στην ιστορία του συγκεκριμένου θεσμού, θα διοργανωθεί ένα 48ωρο Lan Party όπου το παιχνίδι και οι διαγωνισμοί θα συνεχίσουν χωρίς σταματημό όλο το βράδυ.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωση, Λευτέρης Κρέτσος σε σχετική του δήλωση ανέφερε «Το 2019 ξεκινάει δυναμικά με δράσεις και εκδηλώσεις οι οποίες αποδεικνύουν ακόμα και στον πιο δύσπιστο, ότι το ψηφιακό παιχνίδι διαθέτει μια εγγενή δυναμική η οποία τείνει να παρασύρει όλες σχεδόν τις πτυχές της σύγχρονης κουλτούρας. Τα παιχνίδια μετατρέπονται σε ένα είδος διαγενεακής πολιτισμικής επικοινωνίας και αυτό το στοιχείο από μόνο του είναι πολύ σημαντικό σε τέτοιου τύπου διοργανώσεις».

Το Winter Gameathlon τελεί και φέτος υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ). Την εκδήλωση αναμένεται να επισκεφθεί το πρωί της Κυριακής ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, Χρήστος Σίμος, προκειμένου να συνομιλήσει με νέους δημιουργούς αλλά και να ενημερωθεί για τις νέες εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα του gaming. Η υποστήριξη του Gameathlon εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του ΥΨΗΠΤΕ για την ανάδειξη και ενίσχυση της εγχώριας οπτικοακουστικής παραγωγής και πιο συγκεκριμένα του τομέα των ψηφιακών παιχνιδιών”.

Έτσι, αυτό το σαββατοκύριακο το GameAthlon επιστρέφει δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες του να βρεθούν σε… εξωπραγματικούς ψηφιακούς κόσμους…!