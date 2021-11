ΝΤΙΝ Πήγε για… ριγέ και κατέληξε μπλοκαρισμένος ο Τάσος Ξιαρχό. Η… ατυχής – για να το θέσω κομψά! – ανάρτηση βίντεο με αρνητικό σχολιασμό του για μία κοπέλα που «παραβίασε» τους ενδυματολογικούς… κανόνες πως οι έχοντες παραπάνω κιλά δεν φορούν ριγέ, δημιούργησε τσουνάμι αντιδράσεων και αναφορών με αποτέλεσμα να μπλοκαριστεί λογαριασμός του στα σόσιαλ μίντια. Δικαιολογημένες αντιδράσεις σε μία αδικαιολόγητη ανάρτηση, ενός μάλιστα προσώπου που θα έπρεπε να είναι πιο ευαίσθητος και να αποφεύγει προσβλητικές συμπεριφορές και σχόλια για την προσωπική ζωή άλλων.

Όπως οι ακραίες… για μία ακόμα φορά… συμπεριφορές και σχόλια από «ανώνυμους» χρήστες του διαδικτύου που ακολουθούν την ίδια τακτική, βρίζοντας τον Ξιαρχό με κάκιστο τρόπο. Χρήστη που δίδασκες και ηθική δεν εκράτεις…! Πάντως μετά τον ατυχή – το θέτω ξανά κομψά!- σχολιασμό του Ξιαρχό, παρατήρησα ότι καμία… ζέβρα δεν έχει περιττά κιλά. Προφανώς για να μην σχολιαστούν για… ενδυματολογικά ατοπήματα…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Ατόπημα στο χαρακτήρα που υποδύθηκε η Μάρα Μεϊμαρίδη στο προηγούμενο live του Just The 2 Of Us βρήκε η Μαρία Μπακοδήμου που αποφάσισε να την βαθμολογήσει με 0. Θα συμφωνήσω ότι το να κρατάς το ρόλο εκτός διαγωνιστικού μέρους, όταν τελειώσει δηλαδή το τραγούδι, είναι… ατόπημα για το κόνσεπτ. Μεγαλύτερο… ατόπημα όμως, βρίσκω σε ορισμένους από τους σελέμπριτις διαγωνιζόμενούς του που δηλώνουν «ήρθα να κάνω το κέφι μου» και την ώρα της… εκτέλεσης τραγουδιών μεταλλάσουν τη μεγαλοπρεπή σκηνή του show σε… παρατράγουδα προηγούμενων εποχών και άλλων κόνσεπτ. Σίγουρα δεν περιμένουμε από κανένα διαγωνιζόμενο να αποδείξει τις τραγουδιστικές ικανότητές του, αλλά είναι σπουδαίο να σέβεσαι… με κέφι πρώτα από όλα… τους κανόνες. Ιδιαίτερα όταν το «πας για το κέφι σου» συμπεριλαμβάνει αμοιβή! Αν λάβουν αυτά υπόψη τους στην κριτική επιτροπή… κι όχι μόνο η Μπακοδήμου… τότε θα γίνει πράξη αυτό που είπε ο Νίκος Κοκλώνης «το πρώτο μηδέν» γιατί… θα πρέπει… να ακολουθήσουν κι άλλα…! Το πρώτο έπεσε…! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Πρώτη του μήνα και τα κανάλια στέλνουν είτε δελτία Τύπου, είτε νον-πέιπερς για «πρωτιές». Κάποιοι για το γενικό σύνολο, κάποιοι για το δυναμικό κοινό, κάποιοι για ψυχαγωγικές εκπομπές, κάποιοι για ενημερωτικές και κάποιοι για δελτία ειδήσεων. Σε μία πολύ ανταγωνιστική σεζόν προσπαθούν… δικαιολογημένα… να κερδίσουν (και) τις εντυπώσεις. Σε προηγούμενες σεζόν οι επιδόσεις που κάνουν τώρα οι πέντε μεγάλοι ιδιωτικοί σταθμοί θα προκαλούσαν πολλή γκρίνια, αλλά πλέον η μάχη δίνεται εκπομπή με εκπομπή… ώρα με την ώρα… μέρα με τη μέρα…! Και να το δείτε πως τους επόμενους μήνες η αγωνία για τα νούμερα τηλεθέασης θα κάνει πολλούς να γίνουν… νούμερα! ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Με νούμερα σχετικό το σημερινό κουίζ: σε ποιο από τα κόνσεπτ που περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν, δηλαδή τον καινούργιο χρόνο, έπεσε… μαχαίρι στον προϋπολογισμό που είχε εγκριθεί; ΝΤΑΝ

ΝΤΙΝ Το μαχαίρι μάλιστα έπεσε τόσο βαθειά που σκέφτονται μήπως τελικά το βάλουν στο… ράφι! ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ ΝΤΙΝ ΝΤΑΝ