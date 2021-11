ΝΤΙΝ Θεωρητικά βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν αλλά οι μηχανές έχουν πιάσει για τα καλά δουλειά αποδεικνύοντας ποιες έχουν… προβλήματα στα γρανάζια, οπότε στα επιτελεία των σταθμών κάνουν αλλαγές και μαγειρέματα… μπας και δουν άνοδο στους πίνακες τηλεθέασης! Παράλληλα είναι προβληματισμένοι με ορισμένα από αυτά που ετοιμάζουν για το δεύτερο μισό, γιατί… κάποια πράγματα είναι διαφορετικά στο χαρτί και διαφορετικά στην πράξη, όταν αποφασίσουν να το προχωρήσουν στο στάδιο της παραγωγής. ΝΤΑΝ

Αλλαγές στην παραγωγή του Dancing With (για να μην τους πικράνω!) The Stars, με την ομάδα του Greece's Next Top Model να αναλαμβάνει δράση… επικουρικά, μπας και… χορέψει καλύτερα στο τηλεοπτικό τοπίο. Βέβαια στο STAR δεν… τρίβουν τα χέρια τους με ικανοποίηση ούτε από την πορεία του ριάλιτι μόδας, αλλά αυτό που τους ανησυχεί πάρα πολύ είναι πώς θα υποδεχτεί το τηλεοπτικό κοινό τον καινούργιο κύκλο του Master Chef! Κάποιοι έριξαν την ιδέα μήπως και αφήσουν τις κουζίνες να ξεκουραστούν αυτή τη σεζόν, αλλά μία που το είπαν… μία που σώπασαν… γιατί δεν έχουν να βγάλουν κάτι άλλο. Ακόμα και το ριάλιτι με δημοπρασίες που προγραμμάτιζαν στο STAR για τα σαββατοκύριακα μάλλον φαίνεται δύσκολο να υλοποιηθεί… τουλάχιστον από την ομάδα που το έχει αναλάβει!

Δυσκολίες αντιμετωπίζει κι η ομάδα που έχει αναλάβει το Ελλάδα Έχεις Ταλέντο με το περιεχόμενο που έχει συγκεντρώσει να μην ικανοποιεί τη διοίκηση του ΑΝΤ1. Δεν είναι τυχαίο που όλο και αναβάλλεται η είσοδός του στο τηλεοπτικό τοπίο, αφού γύρισμα με το γύρισμα αντιλαμβάνονται πως δεν θα είναι πολύ… ταλαντούχο στη μάχη της τηλεθέασης. Επίσης, στελέχη της διοίκησης φαίνεται να έχουν διαπιστώσει πως η κριτική επιτροπή που επέλεξαν δεν είναι ό,τι καλύτερο, αλλά πλέον είναι αργά για να αλλάξουν κάποια μέλη και προσπαθούν να το σώσουν… αν σώζεται!

Να σωθεί και να παραμείνει στη θέση του προσπαθεί το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στο σημερινό κουίζ! Ωστόσο μετά από τόσο καιρό που το έπαιζε «παντοκράτωρ» κάποιοι από τους συνεργάτες του έχουν ανοίξει τα στόματα!

Το… χειρότερο όμως, είναι που έχουν ανοίξει και προηγούμενες δουλειές του και τις… ξεσκονίζουν!